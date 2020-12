Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Viiniarvio

Torres Cordillera Cabernet Sauvignon 2016, Chile, 18,99 €

Rajautuneet ajatukseni saavat taas ravistelua kun punaviini Chilestä yllättää maltillisuudellaan. Toki asialla on espanjalainen Torresin dynastia, joka on varmasti pyrkinytkin tasapainoiseen lopputulokseen. Olin silti aluksi skeptinen, chileläiset tuppaavat olemaan aina yliviritettyjä mustaherukkapommeja. Torresin Cordillera on toista maata.

Sen tuoksu on kyllä mustaherukkainen kuten pitääkin, mutta ei liian hyökkäävästi. Vahvassa tuoksussa on myös mustikkaa ja tummaa suklaata, aika tyypillinen tuoksu cabernet sauvignon rypäleestä tehdylle punaviinille. Tuoksu on aluksi ärhäkämpi, mutta tämän voi dekantoida tai antaa hetken ilmaantua lasissa.

Maku on erittäin hyvin tasapainossa tuoksun kanssa, edelleen kypsähköä mustaherukkaa ja tummaa kirsikkaa, maltilliset hapot ja kiitettävän pitkä jälkimaku. Pihvi ja punaviinikastike toimivat, samoin lihapata tai hirvenliha sekä muu riista. Tämä menee sujuvasti monenlaisten liharuokien kanssa. Pakko myöntää, että tämä chileläinen on hyvin tehty, vähän kalliimpi, mutta syystäkin. Makua ja tyyliä löytyy kiitettävästi, nimenomaan eurooppalaista tyyliä, mitä Torres on varmasti tietoisesti tähän hakenut.