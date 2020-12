Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Torstaina iltapäivällä Kokkolan Prisman parkkipaikka on melko täynnä. Asiakkaiden joukosta löytyvät Nea Sorvisto ja Vera Saarikettu, jotka ovat lähteneet lahjaostoksille. Kaupasta on tarttunut mukaan yllätys ystävälle.

– Suurin osa joululahjoista on jo ostettu, Sorvisto kertoo.

Ja loput lahjat voi ostaa joulun alennusmyynneistä, jotka ovat monessa kaupassa jo käynnissä. Sorviston ja Saariketun mielestä alennusmyyntejä ei voi koskaan olla liikaa.

– On aina parempi, että tuotteet saa halvalla, Saarikettu toteaa paketoinnin lomassa.

Prismassa joulun alennusmyynti alkoi nyt viikonloppuna. Erityistä markkinointia sen suhteen ei ole kuitenkaan tehty.

– Nyt on ollut poikkeava vuosi, ja olemme olleet markkinointiasioissa hyvin varovaisia. Emme halua saada aikaiseksi ruuhkia, prismajohtaja Veli-Matti Haarala kertoo.

Sama markkinointilinja on myös Kokkolan HalpaHallilla. Siellä joulun alennusmyynti alkoi viime viikon puolivälissä.

– Aloitimme perinteiseen tapaan ennen joulua. Nyt on päästy jo hyvään alkuun, ja uusia tuoteryhmiä lisätään alennukseen tammikuun puolella, Kokkolan Halpa-Halli Oy:n varatoimitusjohtaja Ari Isohella kertoo.

Vaikka alennusmyynnit alkavat suurimmassa osassa kaupoista jo ennen joulua, niillä ei kuitenkaan ole samanlaista merkitystä kuin ennen. Black Weekin suosio on kasvussa, eivätkä veronpalautuksetkaan tuo enää samanlaista piikkiä joulumyyntiin kuin muutama vuosi sitten.

– Nykyään on ympäri vuoden erilaisia kampanjoita ja tarjouksia, joten sekin voi syödä ihmisten mielenkiintoa joulun alennusmyyntiä kohtaan, Isohella arvelee.

Ja tämä vuosi on ollut koronan vuoksi vielä entistäkin poikkeuksellisempi ainakin kysyttyjen tuotteiden osalta. Isohellan mukaan nyt halutaan selvästi panostaa perheen yhdessäoloon ja kodin sisustukseen. Esimerkiksi digitaalisuuden myötä inflaation kärsineet lautapelit ovat nyt nousseet takaisin ihmisten ostoslistoille.

– Nyt halutaan tuottaa hyvää mieltä yhdessäololla, ruualla ja lahjoilla. Niistä ei tänä vuonna tingitä yhtään.

Korona on vaikuttanut myös ihmisten ostokäyttäytymiseen. Prismajohtaja Haarala ei ole havainnut ihmisillä patoutunutta ostohalukkuutta, mutta yhdellä kauppareissulla ostetaan enemmän tavaraa kuin ennen.

– Asiakaskäynnit ovat harventuneet, mutta kerralla ostetaan enemmän. Keväällä ihmiset ostivat samalla reissulla tuotteita myös vanhemmilleen, mutta nyt monet uskaltavat käydä itsekin kaupassa, Haarala kertoo.

Koronan myötä myös verkkokaupan suosio on kasvanut. Isohellan mukaan jopa yllättävän paljon.

– Kaikki odottivat kasvua, mutta kasvu on ollut oikeastaan järkyttävän suurta. Voisi sanoa, että verkkokauppa on ottanut pandemian aikana kunnon digiloikan, hän toteaa.

Mutta olipa tämä vuosi sitten kuinka poikkeuksellinen tahansa, sekin on pian saatu päätökseen.

Haarala on kuluneeseen vuoteen kohtuullisen tyytyväinen. Poikkeustilanteesta huolimatta kauppa on käynyt hyvin. Isohella on samoilla linjoilla.

– Nyt vain toivotaan, että ihmiset saavat viettää joulun terveenä ja että pandemia saadaan keväällä kunnolla hallintaan. Uskon, että asiakasvirrat siirtyvät kivijalkaan melko nopeasti, mutta verkkokauppakin jatkaa varmasti kasvuaan.