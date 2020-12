Lukijan mielipide: Kirkon käsitys tasa-arvosta

Minua kummastuttaa kaksi samanlaista asiaa, joita kohdellaan aivan eri tavoin. Suomen ev.lut. kirkolliskokous päätti aikanaan hyväksyä naispappeuden. Silloin sovittiin myös, että perinteisen virkakäsityksen kannalla olevilla papeilla on oikeus toimia oman vakaumuksensa mukaisesti. Se onnistui hyvin aluksi työvuoroja sopimalla, mutta sitten heiltä otettiin se oikeus pois rangaistuksen uhalla. Nyt he eivät saa enää virkaa kirkossamme.

Toinen asia on samaa sukupuolta olevien vihkiminen. Siinä kirkolliskokous on päättänyt pysyä raamatullisella ja tunnustuskirjojen kannalla, avioliitto on naisen ja miehen välinen liitto. Kuitenkin papit avoimesti vihkivät homopareja ja jotkut piispat antavat siihen luvan hiippakunnassaan. Samalla kuitenkin Oulun tuomiokapituli toteaa: ”selvää on, että vihkiessään samaa sukupuolta olevat henkilöt avioliittoon, pastorit ovat toimineet vastoin pappisviran velvollisuuksia ja pappislupausta”. Tästä toiminnasta tuomiokapituli toteaa, että varoitus olisi ollut ”kohtuuton seuraus”.

Onko siis kaksi asiaa, täysin erilainen kohtelu ja tämä tarkoittaa kristillistä yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Usein väitetään virheellisesti, että kirkko hylkää samaa sukupuolta olevat parit. Ei se niin ole. Jokainen saa mennä naimisiin kenen kanssa haluaa ja vihkimiseen löytyy ammattilaiset ja paikat. Kristillinen avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto ja perustuu Raamatusta lähtevään kirkon yhteisesti sovittuun oppiin. Tämän opin noudattamiseen on jokainen kirkkomme pappi sitoutunut Jumalan edessä.

”Pappien tasapuolisen kohtelun” nimissä pappisvalansa rikkoneita ei rangaista, mutta naispappeutta kannattamaton pappi menettää virkansa. Onko tämä kirkollinen käsitys tasa-arvosta?

Rakkaus on Jumalan lahja jokaiselle ihmiselle, sitä ei onneksi kirkko jakele eikä ohjaile. Tämä rakkaus tulee parhaiten esille juuri joulun ilosanomassa koko maailmalle, myös sinulle ja minulle.

Joulun iloa kaikille!