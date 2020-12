Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kaustisen kamarimusiikkiyhdistyksen hallitus on päättänyt Kaustisen kamarimusiikkiviikon 2021 ohjelmanmuutoksista koronavirusepidemian takia. Hallitus totesi, ettei 17.1. asti voimassa olevalla 10 hengen yleisörajoituksella ole mahdollista eikä mielekästä järjestää tapahtumaa elävälle yleisölle, ja tieto seuraavista rajoituksista tulee liian myöhään. Tämän vuoksi osa viikon konserteista jää pois, ja osa esitetään Yle 1:n suorina radiointeina ja suoratoistoina.

Yle Radio 1 radioi Kaustinen-salista suorana konsertit Kontrasteja torstaina 28.1. sekä Vaelluksia ja Hiljaisuuden lauluja perjantaina 29.1. Kontrasteja-konsertissa Juho Pohjonen, Lauri Sallinen ja Kaija Saarikettu tulkitsevat mm. Juha T. Koskisen sävellykseen Heart of Light kantaesityksen. Perjantain 29.1. Keski-Pohjanmaan Kamariorkesterin konsertin johtaa Tomas Djupsjöbacka; solisteina ovat Annemarie Åström, viulu ja Jukka-Pekka Peltoniemi, trumpetti, sekä Akkapelimannit. Illan toisessa konsertissa kuullaan Kimmo Hakolan Songs of silence for piano and optional instruments teoksen kantaesitys Hakolan, Lauri Sallisen ja Janne Virkkalan tulkintana. Konsertit välitetään myös suoratoistona.

Näiden lisäksi suoratoistona esitetään Kaustisen Musiikkilukion konsertti perjantaina 22.1. Myös koululaiskonsertit Kaustisen kouluille toteutetaan virtuaalisesti.

– Halusimme tässäkin tilanteessa järjestää ne konsertit, jotka saavuttavat radioinnin kautta niin paikallisen kuin valtakunnallisen yleisön riippumatta halusta ja kyvystä katsoa tietokoneelta striimauksia, ja toteuttaa kantaesitykset. Kaustisen musiikkilukion konserttia ja koululaiskonsertteja pidämme keskeisinä tapahtumamme kasvatuksellista ja yhteisöllistä tehtävää, joten myös niistä pidämme kiinni. Suoratoistolähetykset toteutetaan ammattilaisten voimin ja kalustolla, kertoo Kaustisen kamarimusiikkiyhdistyksen puheenjohtaja Lauri Oino.