Koska olet viimeksi käsitellyt rahaa? Kaivanut kolikoita? Maksanut ostoksesi ottamalla lompakosta seteleitä?

Yhä useampi joutuu muistelemaan viime kosketustaan käteiseen.

Kaukana ei ole aika, että kukkarot ja lompakot katoavat rahankuljetusvälineinä. Miksi kuljettaa käteistä, jos maksut hoituvat muutenkin. Vaivattomammin.

Käteinen raha maksuvälineenä on menettänyt asemiaan tasaisesti, mutta nyt lasketellaan lujaa vauhtia. Suuria ennustajanlahjoja ei tarvita, kun uumoilee käteisen menettävän asemiaan talouden pyörityksessä kiihtyvään tahtiin.

Tiedämme, että tämän vuoden aikana käteisen käyttö on radikaalisti vähentynyt tai jopa loppunut monelta käteisen käyttäjältä. Kortilla lähimaksaminen on helppoa verrattuna setelien kahisteluun ja kolikoiden kilistelyyn.

Koronakurimuksen myötä lähikontaktit on minimoitu. Tartunnan vaara on todellinen ja käteisen käytössä kontakteja on lähes mahdotonta välttää. Monet näkevät käteisen rahan käytön altistavan tartunnan riskille. Monissa maksupaikoissa käteisen käyttöä ei enää sallita.

Vuosituhansia käytössä olleen käteisen matka alkaa olemaan kohta käyty. Digitalisaatio aloitti käteisen käytön hiipumisen, ja korona on vauhdittanut sitä. Digitaalinen raha on kolmannen vuosituhannen valuuttaa, jota helppokäyttöisyys vielä avittaa

Nyt älypuhelimet ja muut älylaitteet toimivat rahavarojen säilytyspaikkoina. Maksaminen ja tunnistautuminen hoituivat ennen käteisellä rahalla maksaessa käden käänteessä, mutta nyt ei tarvita edes käden kääntöä.

Maksamisessa digitalisaatio ei ole vielä lähellekään huippua. Virtuaaliset maksutapahtumat tulevat kokemaan vielä monia edistysaskeleita. Tunnistautumisessa maksu- ja pankkikortit korvautuvat jollakin aikavälillä jo lähitulevaisuudessa. Biometrisistä tunnisteista tunnetuimpia ovat sormenjälki- ja kasvojentunnistus. Henkilö voidaan tunnistaa myös puheesta tai jopa käyttäytymisen perusteella.

Rahamaailman jyrkkenevässä muutoksessa täytyy huolehtia, että kynnys käteisestä luopumiseksi tehdään mahdollisimman matalaksi kaikille. Rahan käytön tulee olla aina turvallista ja selkeää.

Käteisen rahan valta-asema on murentunut. Käteiselle voidaan jättää henkilökohtaiset jäähyväiset, mutta museon aika ei ole vielä käsillä.