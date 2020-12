Veteliläisen Leo Kedon omistama ravuri on vuoden 2020 voitokkain lämminverinen

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Vetelin Pulkkisessa asuvalla Leo Kedolla on nyt vuoden voitokkain lämminveriravuri, kun Night Guard varmisti tittelin ravaamalla jo vuoden 14. voittonsa Tampereen Teivossa tiistai-iltana. Hevonen kilpailee turkulaisen Harri Koivusen valmennuksesta ja sen hoitaja on Heidi Vuori. Ohjastuksesta vastaa Harri Koivusen poika Olli Koivunen.

Ruuna osaa voittamisen taidon, sillä aloitettuaan kilpauransa nelivuotiaana se voitti kaikki kuusi ensimmäistä starttiaan ja siinä seitsemännessä se tuli toiseksi.

Isokokoinen Night Guard on selväliikkeinen ja ruunalle ovat sopineet myös hokkikelit, jotka se on kääntänyt hyödykseen. Hippoksen statistiikka kertoo, että nyt viisivuotias hevonen on startannut yhteensä 24 kertaa ja niistä voittoja on 20 ja kakkossijoja kolme. Yksi startti hylättiin pitkästä laukasta. Rahaa omistajan tilille on kertynyt yhteensä 34 550 euroa.

Leo Keto osti ruunan sen kasvattajalta Martti Mäeltä Härmästä tammikuussa 2019. Mäki oli jo ennen kauppaa sopinut valmennuspaikasta Harri Koivusen kanssa.

Leo Kedon omistuksessa on myös ruunan emä Night Love, joka varsoi toukokuussa tammavarsan Well Builtista.

Omistaja ja kasvattaja pitävät tiiviisti yhteyttä ja käyvät välillä yhdessä raveissa seuraamassa voitokkaan ruunan lähtöjä.