Töitä tulevaisuuden talenteille – Työnantaja ja -hakija kohtaavat Kpedun uudessa sähköisessä rekrytointipalvelussa

Kpedu eli Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä on valmistanut sähköisen rekrytointipalvelun nimeltä Kpedu Jobi. Palvelussa työnantaja voi ilmoittaa avoimia työ- ja työharjoittelupaikkoja maksutta ja löytää tätä kautta työpaikalleen sopivia osaajia.

Valtakunnallisessa Tiitus-verkkoympäristössä toimiva Kpedu Jobi -palvelu tukeutuu tekoälyyn. Työnantaja ilmoittaa avoimista työpaikoista, oppisopimuspaikoista ja koulutussopimuspaikoista työnantajaprofiilissaan. Opiskelija voi hakea näitä paikkoja laatimalla palveluun osaamisprofiilinsa.

Kpedu Jobin tekoäly perehtyy profiileihin ja suodattaa sopivimmat hakijat. Työnantaja voi ottaa työnhakijoihin yhteyttä esimerkiksi palvelun chat-toimintoa käyttämällä.

– Kpedun tärkeimpinä tehtävinä on palvella työelämää ja kouluttaa opiskelijoita työelämän tarpeisiin. Kpedu Jobi -palvelu on otettu käyttöön Kpedu Rekry -hankkeen myötä. Hankkeen päätavoitteena on edistää ja nopeuttaa opiskelijoiden siirtymistä työelämään. Kpedu Jobi on osa hankkeen toimenpiteitä, ja se mahdollistaa nopeamman ja joustavamman opiskelijoiden ja työnantajien kohtaamisen, kertoo työelämäpalvelupäällikkö Anu Haapasalo tiedotteessa.

Palvelu on otettu hyvin vastaan niin opiskelijoiden kuin työnantajienkin puolelta. Ensimmäisten kuukausien aikana lähes 400 opiskelijaa on luonut osaamisprofiilinsa. Ensimmäisiä kontaktejakin on jo syntynyt.

Kpedun tavoitteena on, että lähitulevaisuudessa työkalun avulla yritys tavoittaa kaikki noin 3 500 Kpedun opiskelijaa.