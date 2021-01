Ambulanssien kulkuun iso edistysaskel Kokkolan keskustassa – Kokkola liittyy kansalliseen HALI-järjestelmään, joka takaa vihreän aallon liikennevaloissa hädän hetkellä

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kokkolan kaupunki liittyy hälytysajoneuvojen kansalliseen HALI-liikennevaloetuusjärjestelmään. Pelastusajoneuvot saavat käyttöönsä laitteet, jotka päästävät ne automaattisesti vihreillä valoilla liikennevaloista läpi.

HALI-järjestelmää testataan viikon 3 aikana eli ensi viikolla. Testauksen aikana liikennevalojen toiminnassa saattaa olla normaalista poikkeavaa toimintaa. Muuten testaus ei käytännössä vaikuta liikenteeseen.

Periaatteessa HALI-järjestelmä voidaan ottaa käyttöön Kokkolassa heti testauksen jälkeen.

– Kansalliselle HALI-palvelimelle on tehty määritykset valmiiksi. Käytännössä täysi valmius on jo olemassa. HALI-palvelimelta on testattu jokainen liikennevaloristeys ja reitti ennakkoon. Nyt tehdään kenttätestaus eli ajetaan ajoneuvolla ja katsotaan, että HALI-pyyntöalueet toimivat, HALI-laatupäällikkö Jani Koppelo selvittää.

HALI-järjestelmä on täysin automaattinen. Kun laitteessa olevaa etuuspainiketta painaa kerran, pelastusajoneuvoa odottaa vihreä aalto – olipa tulosuunta mikä tahansa.

Kansallinen HALI-järjestelmä on aloittamassa toimintaansa. Siihen on liittymässä tänä vuonna useita kaupunkeja, kuten Seinäjoki ja Lahti. Aiemmin HALIa käyttäneet Tampere, Vaasa, Kainuu ja Itä-Suomen kaupungit ovat niin ikään liittymässä valtakunnalliseen järjestelmään. Tätä nykyä valtakunnalliseen HALI-järjestelmään kuuluvat muun muassa Kokkola ja Kouvola.

HALI-järjestelmän myötä pelastusajoneuvojen eteneminen valo-ohjatuilla tieosuuksilla nopeutuu – samoin avun saanti kohteessa. Asia on jo todennettu tutkimuksessa. Olkoonkin, että HALI on ollut käytössä itsenäisesti eräänlaisena pilottiversiona eräillä paikkakunnilla vasta kymmenisen vuotta.

Vuonna 2013 Rambollin suunnittelija Antti Mustaniemi tutki diplomityössään HALI-järjestelmän vaikutuksia Oulun seudun pelastusajoneuvojen toimintaan. Tulokset osoittavat järjestelmän vahvuudet.

– Pelastusajoneuvon matka-aika lyhenee, ja sitä kautta tehokkuus paranee. Tutkimuksen aikana järjestelmä oli alhaalla yhdestä kahteen päivää. Kun (HALI-järjestelmän aikaisia tehtäviä) verrattiin normaaleihin olosuhteisiin, ilmeni, että vasteaika lyhenee 10–30 prosentilla, keskimäärin 15 prosentilla.

– Toinen vaikutus on se, että kuljettajan kokema liikenneturvallisuus paranee. HALIn avulla onnettomuudet vähenevät. HALI otettiin käyttöön Oulussa vuonna 2011. Sen jälkeen ei ole kolahtanut kertaakaan. Aikaisemmin pelastusajoneuvoille tuli kolme neljä onnettomuutta vuodessa, Mustaniemi referoi keskeiset tulokset.

