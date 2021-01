Pedersöreläisessä Hoppetossan-päiväkodissa todettu koronaa: altistuneet karanteeniin

Pedersöressä sijaitsevassa Hoppetossan-päiväkodissa on todettu covid-19-tartunta. Henkilöllä, joka on oleskellut päiväkodissa 8. tammikuuta, on todettu koronavirusinfektio.

Henkilö on ollut oireeton, mutta mahdollisesti tartuttava.

Pedersören kunnan tiedotteen mukaan Pietarsaaren seudun sosiaali- ja terveysviraston tartuntatautitiimi ottaa henkilökohtaisesti yhteyttä altistuneisiin henkilöihin ja heidät asetetaan karanteeniin.

Muille päiväkodissa oleskelleille tartuntariski on vähäinen, mutta jos heillä ennen 17.1.2021 esiintyy oireita kuten yskää, nuhaa, kurkkukipua tai kuumetta, pyydetään heitä ottamaan yhteyttä Malmin puhelinneuvontaan (puh. 06 786 1333) koronatestausta varten.

Sandsundissa sijaitsevassa kaksikielisessä Hoppetossan-päiväkodissa on kaikkiaan viisi osastoa.