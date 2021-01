The Voice of Finlandin uuden kauden kilpailijat on julkistettu – Mukana on kisaajat Kokkolasta ja Kaustiselta, kurkkaa löydätkö tuttuja nimiä



Viime kaudella Oulaistelaislähtöinen Henry Friman lauloi toiseksi, päästäänkö tänä vuonna jälleen jännittämään alueen menestystä? Nelonen/Saku Tiainen

Suosittu laulukilpailun The Voice of Finlandin 10. kausi starttaa nelosella vielä kuluvan kuun aikana. Punaisilla tuoleilla tähtivalmentajina nähdään Redrama, Juha Tapio sekä Toni Wirtanen ja Sipe Santapukki sekä uutena vahvistuksena Maija Vilkkumaa.