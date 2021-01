Suomalaiset ovat yhä sanomalehtikansaa: 95 prosenttia yli 15-vuotiaista lukee sanomalehtiä – "Luotettava tiedon väline", kiteyttää kokkolalainen Markku Kärjä

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Sanomalehtien suosio ei ole romahtanut. Tekee mieli lisätä, että on aika tukevalla pohjalla.

Tällaisiin johtopäätöksiin päätyy tuoreen tutkimuksen pohjalta. Kansallisen Mediatutkimuksen (KMT 2020) mittauksen mukaan 95 prosenttia 15 vuotta täyttäneistä suomalaisista lukee sanomalehtiä.

– Suomessa on koko maan kattavan sanomalehdistön avulla erinomainen mahdollisuus hyödyntää luotettavaa mediasisältöä. Tämän mahdollisuuden suomalaiset ovat ottaneet omakseen erittäin hyvin, iloitsee Uutismedian liiton markkinointi- ja tutkimusjohtaja Sirpa Kirjonen tiedotteessa.

– Sanomalehtien erilaiset lukemisen keinot on otettu laajasti käyttöön. Digitaalisten sisältöjen käyttö on lisääntynyt varsin ennakoidusti, kun monipuolistuneiden esitysmuotojen kiinnostavuus ja jatkuvan uutisseurannan tarve ovat kasvaneet. Jokaisella on erinomainen mahdollisuus valita juuri itselleen parhaiten sopivat tavat seurata faktoihin perustuvaa uutissisältöä. Perinteinen ilmaisu suomalaisista sanomalehtikansana pitää edelleen täysin kutinsa, hän jatkaa.

Sanomalehtien lukeminen on hyvin tasapuolista. Sanomalehdet tavoittavat eri-ikäisistä suomalaisista 92–97 prosenttia, kaikissa ammattiryhmissä työskentelevistä 92–98 prosenttia ja erituloisista kotitalouksista 93–98 prosenttia.

Sanomalehtisisältöjä lukee digitaalisena 86 prosenttia suomalaisista, 25–44-vuotiaista 93 prosenttia. Vähiten sanomalehtien digitaalisia kanavia käyttävät 65 vuotta täyttäneet. Tosin heistäkin jo kolme neljästä lukee digitaalisia sanomalehtiä joko paperilehden ohella tai pelkästään digitaalisesti.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Painettua sanomalehteä lukee kaikista suomalaisista 56 prosenttia. Yli 65-vuotiaista painettua sanomalehteä lukee neljä viidestä, 15–34-vuotiaista joka kolmas.

Sanomalehtisisällöt kiinnostavat yhä kansalaisia laajasti. Kuva Kokkolan kaupunginkirjaston lehtilukusalista. Markku Jokela

Kansallisen Mediatutkimuksen päätilaaja on MediaAuditFinland Oy ja toteuttaja Kantar TNS Oy. KMT-tutkimukseen vastaa vuosittain 23 000 vähintään 15-vuotiasta suomalaista. Tietoja kerätään tasaisesti läpi vuoden.

Olivatko tulokset yllättäviä?

– Sanomalehdillä on ollut pitkään todella korkeat tavoittavuusluvut, eli se ei ole ollut meille yllätys. Monelle suomalaiselle voi tulla yllätyksenä, että sanomalehtiä luetaan näin laajasti. Välillä kuulee puhuttavan: "Eihän niitä enää lueta", Kirjonen vastaa.

Uutismaailma on muuttunut, mikä tuskin on shokeraava uutinen kenellekään. Ennen kipaistiin aamunkoitteessa postilaatikolle ja luettiin tuvan pöydässä aamukahvin äärellä päivän aviisi, mikä tyydytti vuorokaudeksi tiedonjanon. Nykyisin uutissisältöjä kulutetaan koko ajan: kuin jatkuvana virtana.

– Digitaalisella puolella kilpailu on äärettömän kovaa. Se vaatii, että ala tekee sellaisia sisältöjä, että myös digissä viihdytään. Sisällön rikastamiseen ja digiin pitää satsata, Kirjonen sanoo.

Luotettavuus on toinen asia, jonka eteen alan on tehtävä töitä – edelleen. Viestijäkenttä on toimijoiden täplittämä. Moninaisen tarjonnan puristuksessa faktoille on tilausta.

Järkeillään hivenen. Jos faktat eivät olisi sanomalehdissä kohdillaan, kansa niin sanotusti äänestäisi jaloillaan eli ei kuluttaisi tuotettuja uutissisältöjä. Korkeat tavoittavuusluvut siis puhuvat luotettavuuden puolesta. Samanlaisena argumenttina toimii kokkolalaisen Markku Kärjän kiteytys sanomalehden merkityksestä.

– Sanomalehti on luotettava tiedon väline, Keskipohjanmaata ja Helsingin Sanomia säännöllisesti lukeva Kärjä luonnehti maanantaina Kokkolan kaupunginkirjastossa.