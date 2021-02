Antti Savela

Osin kolmen pohjalaismaakunnan alueella ilmestyvä Keskipohjanmaa-lehti uudistaa sisältöjään. Uusittuun Keskipohjanmaahan voi tutustua tänään kotiin tuodussa lehtiversiossa, näköislehdessä ja Keskipohjanmaan verkkolehdessä.

– Jokaisen lehden on hyvä uudistua aika ajoin. Edellinen isompi uudistus tehtiin kaksi vuotta sitten. Silloin järjesteltiin printtilehden rakennetta ja tuotiin digi-palveluihin nykymuotoiset maksulliset jutut. Viime vuoden aikana tuli teknisenä ja journalistisena uudistuksena muutos, jonka ansiosta myös digitaalisessa näköislehdessä pystytään näyttämään videoita ja kuuntelemaan podcasteja, Keskipohjanmaan päätoimittaja ja KPK Media Oyj:n sisältöjohtaja Tiina Ojutkangas kertoo.

Viime vuoden tärkein sisällöllinen kehittäminen kohdistui Ojutkankaan mukaan tietynlaiseen perusjournalismiin. Yhä enemmän kaivettiin päätöksenteon perusteita ja sellaisiakin asioita, joiden julkitulo herätti keskustelua, myös kritiikkiä.

– Tavoitteena on edelleen tehdä elävää journalismia, jonka ansiosta asiat muuttuvat ja yhteiskunnan ongelmiin puututaan. Erityisesti vaalien ympärillä on tärkeää olla hereillä. Mitä nyt sanotaan ja luvataan ja kuinka lupaukset pitävät. Kunnallinen ja julkinen päätöksenteko ja siitä uutisoiminen on ydintoimintaa. Toimituksen pitää pystyä taustoittamaan ja analysoimaan. Maakuntalehti elää myös valtakunnallisia ja kansainvälisiä asioita peilaten, päätoimittaja summaa.

Toisena tärkeänä painopisteenä Ojutkangas nostaa esiin yhteisöllisyyden eli sen, että lukijat tulee saattaa elävään vuorovaikutukseen lehden kanssa.

– Haluamme tuoda eri-ikäisten ja erilaisten ihmisten äänen kuuluviin. Vähiten tärkeä ei ole lasten ja nuorten ääni, joka kuuluu muun muassa tällä viikolla julkaistussa lasten lehdessä.

Ihmisten elämä muodostuu monenlaisista kiinnostuksen kohteista. Sen vuoksi ihmisten arki, tunteet ja elämän tavalliset asiat kuuluvat ja näkyvät aiempaa enemmän Keskipohjanmaassa.

Lukijasuhteen tiivistämisestä Keskipohjanmaan uutistuottaja ja analytiikkatuottaja Arja Kangas poimii esimerkiksi kaksi uutta juttusarjaa. Toisessa sarjassa keskitytään kotoiluun, eli siihen, kuinka keskipohjalaiset asuvat ja lomailevat esimerkiksi mökillään.

– Koti on jokaiselle tärkeä paikka ja siksi kodit, sisustus ja asuminen kiinnostavat.

Toinen uutuus käsittelee puolestaan kahden ihmisen välisiä suhteita. Juttusarjassa haastatellaan pariskuntien lisäksi muun muassa kaveruksia, isiä ja poikia, mummoja ja lapsenlapsia, kummin ja nuoren välisiä ajatuksia. Kaikissa jutuissa yleisöltä tulevat vinkit ovat puoli voittoa.

Yleisön mielipiteet saavat jatkossa laajempaa kaikupohjaa. Keskipohjanmaan sosiaalisesta mediasta ja verkkosivuilta nostetaan kommentteja paperilehden mielipidesivuille. Sen lisäksi mielipidesivulle otetaan kirjoituksia vastaan normaaliin tapaan.

Uutta Keskipohjanmaassa on myös viikkokooste. Siihen nimensä mukaan kootaan kuluneen viikon tärkeimmät tapahtumat ja puheenaiheet näyttävien kuvien kera. Tarkoituksena on myös lisätä uutisanalyysejä. Arja Kankaan mukaan toimituksessa on kokeneita ja paljon nähneitä toimittajia, joiden arviot varsinkin vaiherikkaiden juttujen taustoilta kiinnostavat.

Muutaman vuoden ajan Keskipohjanmaan toimitus on verkkolehden ja näköislehden analytiikan avulla saanut paljon tietoa siitä, mitkä sisällöt ihmisiä kiinnostavat. Analytiikka viitoittaakin Arja Kankaan mukaan hyvin pitkälle sisältöpäätösten tekemistä.

Päätoimittaja Ojutkangas korostaa uudistuksesta kertoessaan myös sitä, että julkaisutapojen kehittämisessä ei ole kysymys vain tekniikasta vaan siitä, että kuluttajilla on oltava mahdollisuus nauttia sisällöistä digissä, printissä ja vaikka sosiaalisen median kautta.

– Joskus jutut ovat videohaastatteluita, jotka julkaistaan usein kirjoitettuina versioina myös paperilehdessä. Juttuja ja haastattelu julkaistaan myös podcast-muodossa. Keskipohjanmaan erikoisuutena on se, että ääntä ja elävää kuvaa julkaistaan myös näköislehdessä, Tiina Ojutkangas toteaa.