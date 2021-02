Keskipohjanmaan elokuvakriitikko Hannu Björkbackan TV-viikon kommentti: Renny Hoo, hopotii, halliskukko hapsis

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Muistan, kun Renny Harlin saapui Hollywood-elokuvansa jälkeen Jussi-juhliin. Takapenkin suomalaiset ohjaajakeskinkertaisuudet nauroivat maanmiehelle, joka toteutti unelmaansa heiltä lupaa kysymättä.

Sama nauru soi sosiaalisessa mediassa, kun kuultiin Harlinin ohjaavan uuden Komisario Palmun. Olisiko muille ivailtu Waltarin julkaisemattoman käsikirjoituksen saamisesta valkokankaalle? Eikös se ole kulttuuriteko?

Harlin on ohjannut puolen tusinaa hyvää filmiä ja ainakin yhden erinomaisen. Kiinassa Skiptrace oli iso menestys, mutta sen jälkeinen Legend of the Ancient Sword floppasi. En ole pitänyt Luokkakokouksista, mutta kiinnostaa, millainen on Renny Harlinin ensimmäinen Suomessa tehty elokuva esikoisen, Jäätävän poltteen, jälkeen.

Uusin Harlin, mainio Bodies at Rest, arvioidaan tämän lehden kulttuurisivuilla.