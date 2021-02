Keskipohjanmaan päätoimittajalta: Kuntavaalijännitys tihentyy – Valtakunnan ministerinimiä on jännittävä seurata myös paikallisesti

Kuntavaalit sähköistävät tunnelmaa, nostattavat odotuksia ja huolestuttavat menestyksen pohjalla olevia puolueita. Ylen kuntavaalimittauksessa menestyi selkeästi kolmen kärki. SDP suurimpana, sitten perussuomalaiset ja kolmantena kokoomus. Keskustan huolet näyttävät jatkuvan. Nyt on selvästi alettu pelata täysillä. Siitä kertoo nimekkäiden ehdokkaiden ilmoittautuminen vaaleihin.

Kannatusmittauksessa siis kysyttiin, keitä suomalaiset äänestäisivät kuntavaaleissa, joiden varsinainen vaalipäivä on 18.4.

Mittauksessa tarkasteltiin puolueiden kuntavaalikannatusta ja sitä verrattiin joulukuun kyselyyn, jolloin mitattiin puolueiden eduskuntavaalikannatusta. Eri vaalit suosivat eri puolueita.

SDP lähtee vaaleihin ykkössijalta tai ainakin lähtisi, jos vaalit pidettäisiin nyt. Puolueen puheenjohtajan, pääministeri Sanna Marinin menestys ja laaja suosio näkyvät myös kuntavaaleissa.

Perussuomalaisten kannatus ei mittauksen mukaan olisi samalla tasolla kuin se olisi eduskuntavaaleissa. Toisaalta puolue on menestynyt kuntavaaleissa aiemmin suhteellisen huonosti, joten tuore kannatusmittaus varmasti nimenomaan kannustaa. Tulee olemaan vähintäänkin mielenkiintoista nähdä, miten perussuomalaiset muuttavat valtuustokarttoja huhtikuussa. Näin tapahtuu esimerkiksi Kokkolassa, jossa ehdokkaana on ensimmäistä kertaa kansanedustaja Mauri Peltokangas, kun suositut Tuomo Puumala (kesk.) ja Jutta Urpilainen (sd.) ovat poissa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kokoomus näyttää puolestaan pääsevän hiukan jopa lentoon, kun asiaa tarkastellaan gallupin kautta. Puolueessa onkin tehty ankarasti töitä. Esimerkiksi Pohjanmaan kokoomus on etsinyt hiki hatussa hyviä ehdokkaita myös alueen niistä osista, joissa kannatus ei ole tavannut olla erityisen korkea.

Keskusta on aina ollut vahva kuntavaalipuolue ja se on saanut perinteisesti eniten ehdokkaita listoilleen. Nyt puolue on poikkeuksellisen vaikeassa tilanteessa, vaikka uusimmassa mittauksessa sen kannatus nousee yli prosenttiyksiköllä verrattuna edelliseen. Keskustan hankaluudet ovat jatkuneet pitkään. Puheenjohtajavaihdos Juha Sipilästä Katri Kulmuniin ja Kulmunista Annika Saarikkoon eivät ole auttaneet vaan ongelma on (myös) toisaalla. Nyt on puolueella hätä kädessä.

Kuulostaa yksinkertaiselta, mutta jokaisen puolueen kohdalla kannatus on suurelta osin kiinni siitä, kuinka paljon hyviä ehdokkaita ne saavat kuntiin. Hyviä ja valovoimaisia ehdokkaita ei hevin löydy. Politiikka on raskasta peliä, jossa täytyy olla melkoisesti halua hoitaa yhteisiä asioita, kantaa vastuuta ja sietää ikävää palautetta. Sen laatu on tällä hetkellä karumpaa ja suorempaa kuin koskaan.

Puolueiden ehdokasasettelu on edelleen kesken ja moni asia on mahdollista. Koronapandemia hankaloittaa vaalityötä. Toisaalta se antaa mahdollisuuksia keksiä uusia keinoja saavuttaa yleisöjä. Keskustan kaltaiset perinteiset puolueet ovat tavanneet ihmisiä ja puhutelleet isäntiä tupailloissa ja kylätapahtumissa. Nyt sellainen ei ole mahdollista ainakaan samassa mitassa kuin normaalisti.

Jotkut asiantuntijat ovat väläytelleet jopa "mahdollisuutta", että keskustan kuntavaalikannatus uhkaa jäädä heikoimmaksi sitten 1950-luvun. Puolueen on kyettävä vetoamaan ihmisiin ja saatava heidät äänestämään, jos kuntavaaleista on tarkoitus selviytyä. Keskustan ministerit ovat ilmoittautuneet yksi toisensa jälkeen ehdolle kuten muidenkin puolueiden kärkinimet. Keskipohjanmaan alueella pietarsaarelainen oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) on myös pitkän linjan kuntapoliitikko.

Täytyy sanoa, että kuitenkin yllätyin, kun toholampilainen elinkeinoministeri Mika Lintilä kertoi lähtevänsä ehdokkaaksi. Vaikka toisaalta, mitäpä pitkän linjan poliitikko ei tekisi joukkueensa puolesta.