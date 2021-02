Keskipohjanmaa mukana neljässä Talviharmonikan konsertissa – Katso tästä kello 19 alkaen ensimmäinen, Jukkolanmäen navetassa nauhoitettu kahden duon ilta

Harmonikan soittaja Julia Hansson sanoo, että vaikka keikat elävän yleisön edessä jännittävät ja pahimmillaan hirvittävät ennen konsertin alkua, niin ovat ne vain ihania. Hanssonin duopari, sellisti Katri Antikainen muistuttaa, että striimatulla tapahtumalla saattaa kuitenkin olla vaikka miljoonayleisö, kuten Talviharmonikan kansainväliseen levitytykseen menevillä konserteilla parhaimmillaan on.

Julia Hansson ja Katri Antikainen soittavat talvisen festivaaliviikon tämän illan konsertissa, joka nauhoitettiin maanantaina Jukkolanmäen navetassa. Kun kyseessä on vielä nauhoitus, ovat soittajat tosi rentoja, samoin kuin muutama päivä sitten paikalle hälytetyt ranskalainen Léna François-Poulet, harmonikka, ja slovakialainen viulisti Júlia Mušáková.

Duo on tutustunut toisiinsa Sibelius-Akatemiassa, jossa he molemmat opiskelevat Erasmus-vaihdossa. Alkuperäisen ohjelman mukaan konsertissa piti soittaa duo Sonja Vertainen, harmonikka, ja Iiris Rannikko, alttoviulu, mutta perjantaina kävi ilmi, että korona-altistus estäisi heidän keikkansa Kokkolaan. Sonja Vertainen on Léna François-Pouletin luokkakaveri, ja onneksi François-Pouletilla oli mahdollisuus matkata Mušákován kanssa ensimmäiselle yhteiselle duokeikalle Keski-Pohjanmaalle.

Nauhoitettu konsertti julkaistaan kello 19 verkossa ja sen voi katsoa tämän uutisen kautta tai tästä linkistä.