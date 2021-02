Ei mitään uutta Tero Elon mielipidekirjoituksessa (KP 30.1.2021). Tero Elo toi esille edunsaajan näkökulman, minä taas niiden mielipiteitä, jotka kantavat tästä tuuleen rakentamisesta sen mukanaan tuoman negatiivisen rasitteen ja haitat kymmeniksi vuosiksi eteenpäin.

Ajattelemme asioista omista lähtökodistamme käsin, ja siksi eri tavalla. Tuulivoimala-alue ei haittaa, kun katselee maailmaa Etelä-Suomen näkövinkkelistä.

Mitähän vielä tulee tämän prosessin aikana? On ollut uhkailua, kiristystä, on estetty työntekeminen, juristit ovat lähetelleet kiristyskirjeitä, Espoosta käsin on mm. yritetty estää rantasaunan rakentaminen Lestijoen varrelle. Enää ei puutu kuin lahjonta. Rahallahan saa ja hevosella pääsee!

En halua jatkaa tätä debattia Tero Elon kanssa lehtien palstoilla tämän enempää, mutta totuudessa olisin toivonut Elon kuitenkin pysyvän.

Tosiasiahan on, että Toholammilla on voimassa tuulivoiman rakennuskaava pienemmille tuulivoimaloille. Nyt kaavaa valmistellaan korkeimpien voimaloiden rakentamista varten. Muutenhan ei olisi tätä kaavaprosessia käynnistetty uudelleen ympäristön vaikutusten eli UVA-arviointeineen. (Ilmoitus KP 24.1.2021).

Kaavaan liittyvät kannanotot ovat kuntalaisten oikeus ja arviointiaikaa on jatkettu 18.2.2021 saakka.

Marja Hylkilä,

Toholampi