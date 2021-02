Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Halsua-Ylipään, Perhonjokilaakson, Toholammin ja Ullavan osuuspankkien hallitukset ovat tänään perjantaina allekirjoittaneet pankkien sulautumissuunnitelmat.

Suunnitelman mukaan uusi pankki aloittaisi marraskuussa ja sen nimeksi tulisi OP Jokilaaksot. Uuden pankin toimitusjohtajaksi nousisi OP Toholammin nykyinen toimitusjohtaja Juha Pajumaa.

Pankkien yhdistymisestä on tarkoitus päättää 31.5.2021 OP Halsua-Ylipään ja OP Ullavan osuuskunnan kokouksissa sekä OP Perhonjokilaakson ja OP Toholammin edustajiston kokouksissa.

Pankkien mukaan yhdistymisen tavoitteena on turvata pankkipalveluiden saatavuus ja parantaa pankkien kykyä tarjota asiakkailleen edulliset ja monipuoliset palvelut myös nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

– Selvitimme hyvässä yhteishengessä, mitä pankkien yhdistäminen käytännössä tarkoittaisi. Hankkeessa mukana olevilla pankeilla on yhteinen tahtotila vahvistaa alueen elinvoimaa ja omistaja-asiakkaiden palveluita tulevaisuudessa, kertoo OP Halsua-Ylipään hallituksen puheenjohtaja Pasi Patana.

– Pankkien hallitusten keskusteluissa on tullut hyvin ilmi, kuinka paljon yksittäisellä pankilla on haasteita muun muassa sääntelyviidakossa. Jos kaikkea tätä byrokratiaa ei tarvitsisi tehdä neljään kertaan, on selvää, että asiakaspalveluun jäisi enemmän aikaa ja sehän olisi ennen kaikkea asiakkaiden etu, toteaa OP Perhonjokilaakson hallituksen puheenjohtaja Seppo Paavola.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

OP Toholammin hallituksen puheenjohtaja Timo Syrjälä puolestaan muistuttaa, että pankkien palvelukyvyltä vaaditaan jatkuvasti enemmän.

– Yhdistymishankkeeseen ovat johtaneet pankkeihin kohdistuvan sääntelyn kiristyminen, finanssialan uudenlainen kilpailu sekä asiakkaiden tarpeiden muutos. Omalta osaltaan yhdistymisen tarvetta lisää myös pankkien toimialueiden väestönkehitys ja elinkeinorakenteen muutokset, Syrjälä sanoo.

Lähtökohtana on, että pankkien nykyiset konttorit jatkavat toimintaansa ja uusi OP Jokilaaksot voisi tarjota laajenevan palveluvalikoiman kaikissa toimipaikoissaan.

– Yhdistymisellä ei olisi vaikutusta pankkien asiakassuhteisiin, vaan ne jatkuisivat nykyisellään. Yhdistyminen ei vaatisi asiakkailta mitään toimenpiteitä, vaan heidän tilinumeronsa, kortit ja verkkopalvelut toimisivat kuten tähänkin asti ja tutut toimihenkilöt palvelisivat asiakkaitamme jatkossakin, kertoo OP Ullavan hallituksen puheenjohtaja Riitta Rahkola.

Suunnitelman mukaan kaikkien neljän pankin henkilökunta jatkaisi OP Jokilaaksojen vanhoina työntekijöinä.

Halsua-Ylipään Osuuspankin toimitusjohtaja Heidi Pöyhönen, Perhonjokilaakson Osuuspankin toimitusjohtaja Jarmo Lehojärvi ja Ullavan Osuuspankin toimitusjohtaja Pekka Haapakoski siirtyisivät uuden pankin johtoryhmän jäseniksi.

"Nimiasia ratkeaa keväällä" – Yhdistymistä suunnittelevat Osuuspankit toimivat kuuden kunnan ja kahden jokilaakson alueella