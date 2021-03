Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Rokotteiden vastustajat toimivat samalla tavoin kuin ihmiset jo Lönnrotin aikana 1800-luvulla; levittämällä huhuja ja uskomuksia faktatietona

Sunnuntaina vietettiin suomalaisen kulttuurin päivää, ja aivan ansaitusti kerrattiin Suomen kansalliseepoksen Kalevalan ja myös Kantelettaren koonneen Elias Lönnrotin (1802–1884) elämänvaiheet. Moni tuntee ja tietää Lönnrotin kustantajana ja toimittajana, mutta hän oli myös lääkäri.

Lönnrot kohtasi elämässään lukuisia menetyksiä, koska moni nykyaikana rokotteilla kukistettu tauti jylläsi vapaasti. Jo tuolloin osa suomalaisista ohitti saatavissa olevan vähäisen terveystiedon levittämällä perättömiä huhuja ja uskomuksia. Lönnrot korosti hygieniaa, oikeaa ravintoa, raittiutta sekä rokotusten tärkeyttä. Isorokkorokote oli otettu käyttöön jo vuonna 1802. Vuonna 1978 kaikkien lasten rokottamisesta voitiin Suomessa luopua, koska tästä taudista oli päästy eroon.

Mikään Lönnrotin opeista ei ole vanhentunut.

Lönnrot menetti 21 vuotta nuoremman vaimonsa Maria Piponiuksen tämän sairastuttua tuberkuloosiin. Perheen esikoinen Elias kuoli aivokalvontulehdukseen, tytär Maria vuonna 1874 keuhkotautiin, Elina vuotta myöhemmin kurkkumätään ja Tekla 1879 keuhkotautiin. Nykyään Suomessa ei kuolla tuberkuloosiin eikä keuhkotautiparantoloita, kuten Pietarsaaren Östanlidia, enää tarvita. Rokote tuberkuloosia vastaan otettiin käyttöön vuonna 1941, ja kaksi vuotta myöhemmin myös kurkkumätää vastaan kehitetty rokote oli valmis. Tuberkuloosirokotteestakin on luovuttu, sillä nykyään se annetaan ainoastaan riskiryhmiin kuuluville alle 7-vuotiaille lapsille. Samoin kurkkumätä on voitettu vitsaus.

Myös suomalaisia vammauttaneesta poliosta on päästy eroon rokotteiden ansiosta. Suomi on huomattavasti terveempi maa kuin Lönnrotin aikana.

Rokotusohjelman avulla suomalaisille voidaan myös ostaa terveyttä hyvin edullisesti, kun terveydenhuollon voimavaroja voidaan käyttää infektiotautien sijaan muiden sairauksien hoitoon ja ennaltaehkäisyyn.

Rokotteiden kehitystyön perustana on lääketiede. Silti Suomessakin luentosaleja kiertävät ja asiasta kirjoittavat rokoteohjelmia vastustavat ihmiset, joilla ei ole minkäänlaista lääketieteellistä koulutusta. He kyseenalaistavat rokotteet samalla tavoin kuin ihmiset jo Lönnrotin aikana 1800-luvulla menettelivät; levittämällä huhuja ja uskomuksia faktatietona. Nykyaikana tällainen on vielä helpompaa kuin Lönnrotin eläessä.