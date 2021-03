Keskipohjanmaan uusin podcast pureutuu suomen kieleen kevyellä otteella – Lue, mitä suomen kielen sanoja Pilkunviilaajat Vili Ruuska ja Anniina Jeskanen inhoavat

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

KPK Median uusimman podcastin Pilkunviilaajien ensimmäinen jakso on kuultavissa tänään torstaina Keskipohjanmaan verkossa.

Lyhyesti ja ytimekkäästi kuvattuna podcastissa puhutaan suomen kielestä. Äänessä ovat KPK Median digipäällikkö Anniina Jeskanen ja Keskipohjanmaan toimittaja Vili Ruuska.

– Puhutaan suomen kielestä, mutta sellaisella tavalla, ettei takerruta kielioppivirheisiin. Enemmänkin herkutellaan kielen mahdollisuuksilla, Jeskanen kuvaa.

– Suomen kieli on moninainen ilmiö, joka koskettaa meitä kaikkia jollain tavalla. Tarkoitus on käsitellä kaikenlaisia kieleen liittyviä ilmiöitä, kuten esimerkiksi some-kieltä, Ruuska jatkaa.

Ensimmäisessä jaksossa kuullaan näiden kahden suomen kieleen intohimoisesti suhtautuvan puhetta murteista. Niitä Keskipohjanmaan levikkialueelta löytyykin runsaasti, ilmestyyhän lehti kolmen maakunnan alueella.

– Aiheena murre on kiva aloitus, kun tulemme Vilin kanssa eri murrealueilta. Tällä alueellahan kaikki puhuvat jotain murretta, itärajan tuntumasta Parikkalasta kotoisin oleva Jeskanen sanoo.

Suomen kieltä käsittelevä podcast ei välttämättä ideana sytytä kaikkia heti kättelyssä, mutta tekijät lupaavat, että kuulijat viihtyvät ja kaikki kuulijat löytävät sisällöistä itselleen läheisiä asioita.

– Tätä podcastia tehdään huumoria unohtamatta. Uskon, että sisältö sopii monen korvaan riippumatta siitä, että onko suomen kieli sydämen asia vai ei. Sisältö on monipuolista ja sitä tehdään kevyellä otteella, Jeskanen ja Ruuska lupaavat.

– Kärjistetysti voi sanoa, että minä heitän sellaisia kokemuspohjaisia juttuja suomen kielestä, kun Vili puolestaan pystyy kertomaan niistä tutkimustaustaa jo koulutuksensa vuoksi, kun on pääaineenaan lukenut suomen kieltä, Jeskanen taustoittaa.

Podcast-tuotantokausi on kymmenen jakson mittainen. Kauden lopulla on tarkoitus antaa tilaa myös lukijoiden ja kuulijoiden kysymyksille suomen kielestä. Niitä voi lähettää jo nyt sähköpostilla osoitteeseen vili.ruuska@kpk.fi.

Entä mikä on sitten näiden kahden podcast-tekijän oma suhde suomen kieleen? Molemmille, niin Jeskaselle kuin Ruuskallekin suomen kieli on tietenkin merkittävin työväline, kun työnantajana on mediatalo.

Molemmat myös tunnustautuvat välimerkkien rakastajiksi, tietenkin.

– Kyllä tunnustan, pilkuttaminen on minulle tärkeä juttu, Jeskanen naurahtaa.

Entä mikä on suomen kielen rumin sana?

– Huikea. Toisteisuuden vuoksi sen semanttinen arvo on latistunut, Ruuska sanoo.

– Hanke. Se jättää kuivan maun suuhun. Kaikessa puisevuudessaan ärsyttävä sana, Jeskanen päättää.

Pilkunviilaajien ensimmäinen jakso on kuultavissa torstaina klo 17.30 osoitteessa https://www.keskipohjanmaa.fi/podcast.