Soitessa ei uusia koronavirustartuntoja maanantaina, Vaasan sairaanhoitopiirissä kirjattiin kahdeksan tartuntatapausta – Katso tästä ajantasaiset tartuntaluvut kunnittain

Soiten alueella ei ole todettu uusia koronavirustartuntoja maanantaina. Kahden viikon aikana tartuntoja on todettu 22. Ilmaantuvuusluku samalta ajalta on 28 tapausta 100 000:ta asukasta kohti. Tartuntoja on todettu kaikkiaan 231 Soiten alueella.

Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa ei ole hoidossa tällä hetkellä yhtään koronavirustartunnan saanutta. Koronavirustesteistä 0,5 prosenttia on positiivisia tuloksia. Soitessa otettiin 1 580 koronavirustestiä viikolla 9.

Vaasan sairaanhoitopiirissä on havaittu kahdeksan uutta koronavirustapausta kuluneen vuorokauden aikana. Sitä myötä tartuntojen kokonaismäärä alueella on 2 181. Kahden viikon ilmaantuvuusluku on 96 tartuntaa 100 000:ta henkilöä kohti.

THL:n koronaviruskartalle on koottu ne kunnat, joissa on todettu vähintään viisi koronavirustartuntaa. Tässä ovat aakkosjärjestyksessä kartalle listatut Keskipohjanmaan levikkialueen kunnat (tilanne 8.3. kello 12):

Alavieska 12

Haapajärvi 5

Haapavesi 23

Kalajoki 30

Kannus 23

Kaustinen 27

Kokkola 82

Kruunupyy 46

Lestijärvi 7

Luoto 45

Nivala 27

Oulainen 18

Pedersöre 64

Pietarsaari 133

Pyhäjärvi 5

Pyhäjoki 15

Reisjärvi 13

Sievi 25

Uusikaarlepyy 75

Veteli 6

Ylivieska 83