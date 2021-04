Soitessa kaksi brittimuunnostartuntaa – Tartunnat liittyvät aikaisempaan tartuntaketjuun

Soiten alueella on todettu kaksi uutta koronavirustartuntaa torstaina. Tartunnat liittyvät aikaisempaan tartuntaketjuun, ja tartunnat saaneet olivat jo valmiiksi karanteenissa, joten uusia altistuneita ei ole. Tartuntaketjun tartunnat ovat varmistuneet koronaviruksen brittivariantin aiheuttamiksi.

Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa ei ole hoidossa tällä hetkellä yhtään koronavirustartunnan saanutta.

Kahden viikon aikana on todettu yhteensä 16 koronavirustartuntaa. Ilmaantuvuusluku samalta ajalta on 20,6 tartuntaa 100 000:ta asukasta kohti. Kaikki viimeaikaiset tartuntalähteet on jäljitetty.

Koronavirusnäytteistä puoli prosenttia on tällä hetkellä positiivisia tuloksia. Koronavirustartuntoja on diagnosoitu Soiten alueella yhteensä 260. Soiten tilastoon on korjattu yksi vääräksi positiiviseksi todettu tapaus.