Lukijan mielipide: Vihreitä poliitikkoja ongelmissa

Suomen lipussa sinivalkoiset ovat värit sen ja lipussa on sininen risti valkoisella pohjalla. Ristikuvio pohjautuu pohjoismaiseen ristilippuun ja viestii pohjoismaisesta yhteenkuuluvuudesta ja sitoutumisesta pohjoismaiseen perinteeseen. Risti on kristillinen symboli ja joillekin Suomen lipun risti symboloi kristinuskoa.

Lipun värejä, sen perinteisiä arvoja ja aivoituksia on alettu muokkaamaan ja sekoittamaan vasemman sektorin toimijoiden taholta kaikin käytettävissä olevin keinoin. Eniten hämmennystä saavat tässäkin vihreät, jotka kuvittelevat olevansa parempia kuin me muut. He ovat aina oikeassa ja heidän elämänarvonsa ja katsomuksensa on ainoa oikea.

Ei näin käytännössä ole ollutkaan ainakaan yhteisten verorahojen käytössä ja lakien kunnioittamisessa. Etsittyäni johtolankoja ja yhtäläisyyksiä tähän vihreiden verorahojen käytön toimintatapoihin ja leväperäiseen käsittelyyn, löysin joitakin yhtäläisyyksiä vihreiden politikkojen toimintatapaan ja myös samalla lakien kunnioittamiseen.

Ongelmissa ovat olleet Heidi Hautala, Pekka Haavisto, Ville Niinistö, Jani Toivola, Outi Alanko-Kahiluoto, Vihreiden lainsäädäntösihteeriä Aino Pennasta syytetään haitanteosta virkamiehelle ja ilmailurikkomuksesta oltuaan poistumatta lentokoneesta, estäen sen lähtöä. Ja sitten vielä. Eihän tässä enää tällä iällä olisi uskonut kuulevansa, miten Valtion Tarkastusvirastoa (VTV) on 1.1.2013 nykyisen oikeuskansleri Pöystin jälkeen annettu vihreiden Vihdin valtuustoehdokkaana olleen Yli-Viikarin johtaa ja kansanedustajat ovat antaneet itseänsä vedättää kuin pässiä narussa. Viransijaisuuden jälkeen eduskunta vielä äänesti 24.11. 2015 TYV:n 157 äänellä VTV:n johtajaksi. Nyt tällä hetkellä olevien tietojen valossa, yhtäläisyydet vihreiden toimintakulttuuriin sopivat TYV:lla kuin pieksu siihen p......

Paavo Peltola

Kälviä