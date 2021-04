Lukijan mielipide: Toivottavasti puuttuva tahto valokuidun toteuttamiseen löytyy Kalajoella

Jos kyse olisi terveydestä, niin vastaus olisi ilman muuta kuitua, sehän on terveellistä. Mutta kun kyseessä on valokuitu, niin vastaus ei ole niin yksinkertainen. Se on tullut selväksi täällä Kalajoellakin.

Valokuitua markkinoitiin voimakkaasti tulevaisuuden tekijänä kaikille kuntalaisille tasapuolisesti. Sitä varten perustettu yhtiö sai työhön jopa valtion tukea. Kaapelointi aloitettiinkin lopulta viiveellä eri puolilla pitäjää, vaikka liittymien myynti oli vähän takkuillut. Joillakin alueilla se saatiin jopa valmiiksi, mutta sitten tuli muutos. Kuituyhtiön kassa tyhjeni ja työt keskeytettiin.

Selvittelyjen jälkeen kävi ilmi, että eräällä kuidun rakentamisalueella työt oli toteutettu tavalla, johon hukkaantui yhtiön varoja lähes miljoona euroa ylimääräistä. Joko huonosta suunnittelusta tai valvonnasta johtuen. Huomionarvoista tässä on, ettei kyseinen alue edes kuulunut työtä varten saadun tuen piiriin. Yhtiön kassa oli nyt kuitenkin tyhjä, huolimatta kaupungin ja pankkien tuesta.

Tilannetta on selvitelty eri yhteyksissä vaihtelevalla menestyksellä. Lopputulemana oli toteamus, että rakentamisessa on ilmeisesti tapahtunut harmillisia virheitä, vaikka tosiasiassa on hukattu kuntalaisille kuidun rakentamiseen tarkoitettuja varoja lähes miljoona euroa (noin 850 000 euroa), ja sen takia osa kaupunkia, muun muassa lähes koko Himanka, jää ilman odotettua valokuitua.

No, vahinko olisi voitu korjata kaupungin hyvin hoidetun talouden perusteella. Viime vuoden taloudellinen tulos oli jopa niin hyvä, että siitä riitti muutama miljoona investointivarauksiin ja vielä jäikin runsas miljoona, joka kuitenkin päätettiin lisätä jo aikaisempien noin 14 miljoonan lisävarausten joukkoon.

Tästä summasta olisi aivan hyvin voitu korvata rakennustöissä hukattu vajaa miljoona, jolloin kaikkien kaupungin asukkaiden tasa-arvoinen kohtelu olisi täyttynyt. Sehän olisi ollut nimenomaan sitä tulevaisuuden investointia, johon varoja kerätään.

Valitettavasti näin ei kuitenkaan haluttu tehdä, vaikka siihen ei olisi ollut mitään estettä. Ilmeisesti on parempi, että nuo kyseiset varat makaavat jollain tilillä sen sijaan, että ne laitettaisiin kaupunkilaisten hyväksi tuottavaan käyttöön. Toiselta suunnalta tulleita, useiden miljoonien esityksiä on hyväksytty mukisematta, jopa muutamien tuntien tai päivien varoitusajalla.

Toivottavasti puuttuva tahto kuidunkin toteuttamiseen vielä löytyy.

Hannu Lahti

Kuntavaaliehdokas (vihr.)

Kalajoki