Lukijan mielipide: Itsekkäitä ja välinpitämättömiä

Kolmella maailman rikkaimmalla on varallisuutta enemmän kuin 3,85 miljardilla maailman köyhimmistä ihmisistä. Tilasto on vuodelta 2020.

Jos kaikki kuluttaisivat kuin suomalaiset, tarvittaisiin 3,4 maapalloa.

Teetkö kuten minä ja useimmat meistä, käännät "toiselle kanavalle", haukottelet ja unohdat mitä sait äsken kuulla. Välinpitämättömyys on yhdenlainen arvovalinta: hyväksyn eriarvoisuuden, en välitä siitä, jääkö jälkeeni mitään elinkelpoista tuleville sukupolville.

Meistä jokainen on vastuussa siitä miten täällä eletään ja mikä on hyväksyttävää. Jokaisella yksittäisellä valinnalla, sanalla ja teolla on merkitys. Oma arvomaailmamme tulee näkyväksi, kun ilmoitamme käytöksellämme mihin pyrimme.

Haluan enemmän, enkä ole valmis luopumaan mistään, vaikka näen, kuinka valtavaa kärsimystä köyhyys aiheuttaa. Minua ei kiinnosta se, tuhoaako ilmastonmuutos lasten tulevaisuuden.

Sellaisina meidät tämän aikakauden ihmiset tullaan muistamaan, olimme itsekkäitä ja välinpitämättömiä.

Markku Laitinen,

Pietarsaari