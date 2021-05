Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Sananvapaus on aina myös vastuuta niin mediassa kuin kansalaisten keskuudessa – Sananvapauteen kuuluu sietää erilaisia näkemyksiä

Maanantaina 3.5. vietetään kansainvälistä lehdistönvapauden päivää. Lehdissä sisältövastuun kantaa lain mukaan päätoimittaja. Hän vastaa jokaisesta julkaistusta sanasta ja kuvasta. Se koskee toimituksellisen sisällön lisäksi mainoksia. On hienoa voida kirjoittaa, että Suomessa on maailman vanhin painovapauslaki vuodelta 1766.

Journalismia säätelevät lain ja esimerkiksi JSN:n eli Julkisen Sanan Neuvoston Journalistin ohjeiden lisäksi kunkin lehden omat eettiset ja journalistiset periaatteet. Toimituksissa tehdään päivittäin suuri määrä julkaisupäätöksiä. Useimmat tavalliset uutiset julkaistaan osana toimituksellista rutiinia, missä tuottajat päättävät juttuaiheista yhdessä toimituksen ja päätoimittajan kanssa.

Suhteellisen harvat juttuaiheet sisältävät vaativaa tai hankalaa päätöksentekoa lain, journalistin ohjeiden tai etiikan näkökulmasta. Joka päivä esimerkiksi Keskipohjanmaan toimituksissa ja KPK medioiden toimituksissa sisältö- ja julkaisupohdintaa kuitenkin tehdään.

Vastuullinen journalismi merkitsee sitä, että vapautta käytetään ja toteutetaan vastuuta kantaen. Vastuuseen kuuluu virheiden korjaaminen ja faktojen tarkistaminen. Mikään media ei ole täydellinen ja tuskin yksikään päätoimittaja on tehnyt pelkästään oikeita julkaisupäätöksiä. Harkintaan ja oikeisiin päätöksiin pyritään aina. Toisinaan tietysti asianosaisilla tai lukijoilla voi olla erilaisia käsityksiä julkaisupäätöksen perusteista.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Perustuslain turvaama sananvapaus takaa kansalaisille oikeuden ilmaista itseään ja vastaanottaa tietoa. Sananvapauteen kuuluu aina myös vastuu. Jokainen sanankäyttäjä vastaa viestistään viime kädessä oikeudessa, mikäli lain sallimat rajat ylittyvät.

Maailman mittakaavassa Suomi on lehdistövapauden kärkimaa tai yksi niistä vuodesta toiseen. Ihan yksinkertainen asia ei ole Suomessakaan. Runsaasti keskustellaan siitä, mitä saa sanoa ja mitä ei tai mitä median tulisi julkaista ja mitä ei. Hyvä onkin pohtia, missä menee raja sen välillä, että mielipide on omien arvojen vastainen ja milloin kyse on siitä, että sanomisen rajat on kerta kaikkiaan ylitetty esimerkiksi halveksivia ja vähätteleviä ilmauksia käyttämällä. Sananvapaus kuuluu myös heille, joilla on erilaisia näkemyksiä kuin vaikkapa tämän pääkirjoituksen kirjoittajalla tai sinulla, joka luet tätä kirjoitusta. Tavoitteena on keskustella asiallisesti, kunnioittavasti ja muita ihmisiä arvostaen.