Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Puolueloikka ja tuttuja nimiä Kruunupyyssä

Kesäkuun 13. päivä järjestettävien kuntavaalien ehdokashakemusten viimeinen jättöpäivä oli tiistaina.

Kruunupyyssä ehdokasmäärä nousi lopulta suuremmaksi kuin vaalipäälliköiden ennakkosurkutteluista olisi voinut päätellä. Ehdokkaiden joukossa on useita tuttuja nimiä, sillä 18 nykyistä valtuutettua hakee jatkokautta.

Muutama RKP:n edustaja on vaihtanut Pro Kruunupyyn ryhmään ja yksi puolueloikkakin on tapahtunut. Peter Albäck kertoi (KP 4.5.) eronneensa keskustasta ja katsovansa uutta puoluetta. Nyt hän tavoittelee valtuustopaikkaa perussuomalaisten riveissä.

Pro Kruunupyy ja RKP lähtevät hegemoniataisteluun yhtä pitkillä listoilla. Molemmilla ryhmillä on 24 ehdokasta. Viime kuntavaaleissa Pro Kruunupyy teki hyvän vaalituloksen, mutta RKP:n muodostamalle enemmistölle se ei voinut mitään.

Kaikille ryhmille yhteisiä asioita ovat hyvä taloudenpito ja väestötappion pysäyttäminen. Koulut ja päiväkodit ovat jo pitkään olleet Kruunupyyn asialistalla korkealla, mutta ne on saatu pois päiväjärjestyksestä.

Sitten on tietysti sote-uudistus, jossa Kruunupyytä viedään Pohjanmaan maakuntaan. Sitä Pro Kruunupyy aikoo vastustaa kaikella tarmolla myös vastaisuudessa, ja saa mahdollisesti apua perussuomalaisilta.

Kruunupyynerityispiirteenä on kolme kuntakeskusta, joiden tasa-arvoinen kehittäminen on kuntalaisille tärkein lähtökohta tulevalle valtuustokaudelle. Kaikkia palveluita ei tarvitse keskittää Kokkolaan tai kanta-Kruunupyyhyn vaan lähipalveluita on tarjottava jokaisessa kunnanosassa.

Kruunupyyn johtajakuvio on yhä avoin. Vakituinen viranhaltija Malin Brännkärr toimii tällä hetkellä valtiosihteerinä oikeusministeriössä ja sijaisena toiminut Ulf Stenman on valittu Kuntaliiton ruotsinkielisten asioiden yksikön uudeksi johtajaksi.

Brännkärrin virkavapaa päättyy kesäkuun viimeisenä päivänä, eikä hän ole vielä kertonut jatkosuunnitelmistaan.