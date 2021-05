Viiniarvio

The Golden Stallion Organic Monastrell 2018, Espanja, 12,98 €

Kun viineille annetaan nimiä, niin sillä saattaa olla paljon merkitystä myynnin kannalta. Itse olen vahvasti Iberian niemimaan viinien ystävä ja varsinkin Espanjassa itsetunto on ollut joskus kohdallaan kun nimi on keksitty. Näin on käynyt myös The Golden Stallion punaviinin kohdalla. Kultainen Ori kalskahtaa ylenpalttisen mahtipontiselta.

Jumillan alueella Monastrell on käytetyin päärypäle ja se myös usein tuottaa aromikkaita viinejä, jotka tuoksuvat kypsälle mustaherukalle ja lievästi mansikalle. Tämä Stallion puolestaan tuoksuu hillomaiselle ja paahteiselle, tummille marjoille ja hapankirsikalle.

Maku on kovin nuori ja suoraviivainen, mustaherukkaa, karpaloa ja kirsikkaa, ei kovin kypsynyttä. Vaikka viini on nimetty Kultaiseksi Oriksi, niin ehkä tämä on vielä varsa ja vähän lutuinen. Jumillan viinit ovat olleet erityisen hyviä lampaankyljysten kavereita ja kyllä Stallion onnistuu kohtuullisesti, mutta toimisi vielä paremmin grillattujen possupihvien kanssa. Parkkihapot ovat vähäiset, joten maistuu krantuillekin. Ehdottomasti kesän grilliruokien käyttökelpoisia punaviinejä, vaikka ei olekaan Jumillan parhaimpien tasolla.