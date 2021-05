Tapio Lehtinen kirjoittaa kolumnissaan äidistä ja äitienpäivästä

Kolumni

Käyn toisinaan auttamassa vanhempiani pikku askareissa kuten klapipinon tekemisessä.

Isäni on erikoistunut kaikenlaisiin moottorivetoisiin laitteisiin, muun muassa mottorisahoihin, jotka ovat rassaamisen suureen määrään nähden hämmästyttävän huonossa kunnossa.

Jossakin vaiheessa työntekoa ne sanovat sopimuksen irti teknisen ongelman takia. Tällä kerralla ryyppyvipuun on ilmaantunut vika.

Mitäpä jos hakisin oman moottorisahani, ehdotan isälle, mutta ehdotukseni kaikuu kuuroille korville, koska hän on elementissään. Mikään ei voita vanhojen romujen rassaamista.

Klapitalkoot eivät etene hyvää vauhtia, joten päätän pitää kahvitauon. Äiti on kutsunut meitä kahville jo useita kertoja.

Olen siinä mielessä onnellisessa asemassa, että olen saanut pitää molemmat vanhempani näihin päiviin saakka.

Leikkaan palan vastaleivottua omenapiirakkaa ja keskustelu alkaa. Kaikki on niin kuin ennenkin. Nuoruudessani puhuimme koulunkäynnistäni, kavereistani ja opinnoistani, mutta viimeisen parinkymmenen vuoden aikana puheenaiheet ovat löytyneet lasteni elämästä. Äitini on sukurakas isoäiti, joka nauttii mummoudesta viiden lastenlapsen kanssa.

Näen keittiön ikkunasta, että isä yrittää yhä saada moottorisahaa käyntiin.

Näin se on aina ollut. Isän kanssa on puuhattu hyödyllisiä asioita ja äidin kanssa on puhuttu arkielämän suurista ja pienistä kiemuroista. Sama mekanismi pyörittää omaa perhettäni. Vaimoni ei mene milloinkaan hämilleen, jos lapset puhuvat tunteista. Minä olen puolestani aina luottanut enemmän järkeen.

Äitienpäivän kunniaksi haluaisin jakaa Valkoisen Ruusun kunniamerkin kaikille maailman äideille. Tunnen heistä muutaman oikein hyvin.

Äidit ansaitsevat vuodessa paljon enemmän kuin yhden äitienpäivän, mutta tästä yhdestä päivästä on hyvä aloittaa.

Kirjoittaja on Keskipohjanmaan toimittaja