Vaikka koronatilanne on Pohjanmaalla ollut jo useamman viikon rauhallinen, uusia koronatartuntoja ilmenee jatkuvasti. Viimeisen viikon aikana uusia tapauksia on todettu 18. Tartuntojen jäljitettävyys on alueella hyvä: noin 95 prosenttia tartuntalähteistä on saatu selville. Huolena ovat ulkomailta peräisin olevat tartunnat, joita on puolet kaikista.

Pohjanmaa jatkaa epidemian perusvaiheessa. Tartuntojen kokonaismäärä on alueella 2 430 ja kahden viimeisen viikon ilmaantuvuusluku 100 000 asukasta kohden 17. Positiivisten näytteiden osuus on viimeisen viikon aikana ollut 0,9 prosenttia.

Tiistaina kokoontunut Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmä päätti jatkaa 20 henkilön kokoontumissuositusta toukokuun loppuun harrastus- ja liikuntatoiminnassa sekä yksityistilaisuuksissa. Harrastaa siis voi lajinomaisesti ja otteluita ja kilpailuja voi järjestää, mutta vain perustason alueiden välisesti.

– Näemme paremmaksi kokonaistilanteen kannalta, että pidämme vielä kiinni 20 henkilön suosituksesta, Vaasan sairaanhoitopiirin johtaja Marina Kinnunen sanoo.

Muut alueen suositukset ja rajoitukset jatkuvat ennallaan. Suositukset ja rajoitukset ovat luettavissa Vaasan keskussairaalan verkkosivuilta.

Suosituksia tarkastellaan seuraavan kerran ennen niiden voimassaolon päättymistä ryhmän kokouksessa tiistaina 25. toukokuuta.

Vaasan sairaanhoitopiirin alueella vuonna 1952 ja sen jälkeen syntyneistä henkilöistä ensimmäisen rokoteannoksen on nyt saanut 31 prosenttia ja toisen rokoteannoksen on saanut pari prosenttia.

Vuosina 1942–1951 syntyneistä (noin 17 500 henkilöä) ensimmäisen rokoteannoksen on saanut 95 prosenttia ja toisen rokoteannoksen on saanut neljä prosenttia. Vuonna 1941 ja sitä ennen syntyneistä noin 11 000 henkilöstä ensimmäisen rokoteannoksen on saanut 99 prosenttia ja toisen annoksen on saanut 43 prosenttia.

Myös Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmä muistuttaa, että terveysturvallisuusohjeiden noudattaminen on edelleen tärkeää.

– Koronarokotteen ensimmäinen annos ei vielä tuo täyttä suojaa virusta vastaan. Rokotteen antama suoja vakavilta koronataudin muodoilta kasvaa merkittävästi toisen rokoteannoksen myötä. Silti rokotettujenkin on muistettava maskisuositus, käsihygieniaohjeet ja turvavälit, sillä myös rokotettu voi sairastua ja levittää tautia, Kinnunen muistuttaa.

Ryhmä arvioi, että nykyisellä rokotustahdilla laumasuoja saavutetaan aikaisintaan alkusyksystä.

