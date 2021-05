Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Pystytäänkö kuntavaalit järjestämään koronakriisin takia Keski-Pohjanmaalla – Keskustelua järjestelyt aiheuttavat

Kuntavaalien siirtäminen oli iso ja monivaiheinen päätös kevättalvella. Siirtämisen välttämättömyyttä ja vaikutuksia arvioitiin tarkkaan. Analyysiä tehtiin siitä, ketä siirto hyödyttää ja ketä haittaa. Ehdokashankintaan se ainakin toi virtaa.

Kuntavaalien siirtämisestä päätettiin siis koronapandemian vuoksi. Vaikutti mahdottomalta järjestää vaalit terveysturvallisesti ja silloin ratkaisu tuntui erittäin järkevältä. Nähtäväksi jää, olisiko sellainen ratkaisu nytkin mahdollinen.

Jos vaalit olisivat olleet ajallaan kuukausi sitten, olisi koko urakka ohi. Nyt vaalityötä tehdään ankarasti ja kannatusmittauksia luetaan. Poikkeuksellinen aika on tuonut poikkeuksia myös vaalikampanjointiin.

Keski-Pohjanmaan ja vähän laajemmankin alueen koronatilanne on kerta kaikkiaan karmea. Korona lähti leviämään vappupäivänä ja nyt tilanne vaikuttaa suorastaan hallitsemattomalta. Vappupäivän brunssilta lähtenyt tartuntaketju on saanut surulliset mittasuhteet.

Soiten siirryttyä koronaviruksen leviämisvaiheeseen on levinnyt myös huoli kuntavaalien järjestämisestä alueen kunnissa. Jos tilanne vielä pahenee tai on nykyisenlainen, miten kuntavaalit pystytään käytännössä järjestämään. Ennakkoäänestykseen on hyvin lyhyt aika.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Keskipohjanmaan haastattelussa vaalijohtaja Arto Jääskeläinen oikeusministeriön demokratia ja vaalit -yksiköstä kertoo vaalilaissa varaudutun myös vaihtoehtoon, jossa vaaleja ei pystytä jossain tai joissain kunnissa ajallaan toimittamaan. Se koskee lähinnä yksittäisiä kuntia. Jääskeläisen mukaan siirtäminen olisi, mutta ei pidä sitä todennäköisenä.

Jos niin äärimmäisen tilanteeseen mentäisiin, että vaaleja ei saataisi järjestettyä, pitäisi kunkin kunnan nykyisen valtuuston päättää siitä.

Kunnan- tai kaupunginvaltuusto siis esittäisi oikeusministeriölle, että kuntavaalit kyseisessä kunnassa järjestettäisiin myöhempänä ajankohtana. Tämä olisi tiettävästi historiallinen ratkaisu, mutta todennäköisesti asia herättää keskustelua lähiviikkoina. Vaalit on pidettävä kunnolla ja niin, että ihmiset uskaltavat tulla äänestämään.

Hyvä puoli on se, että vaalipäivään on vielä lähes neljä viikkoa. Siihen mennessä koronatilanne on pakko saada korjautumaan ihmisten terveyden ja turvallisuuden vuoksi, ei pelkästään vaalien takia.