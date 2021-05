Kuntavaaliehdokkaan mielipide: Kaupungin hyvinvointikertomuksiin avainlukuja – Mikä on hyvinvoinnin tila Kokkolassa?

Luin tällä viikolla Kokkolan Hyvinvointikertomuksen vuodesta 2020 ja olin kovin pettynyt itse sisältöön. Sitä on valmistellut lähes 20 virkamiestä, mutta suurin osa sisällöstä on ikävä kyllä epäkiinnostavaa. Saman myönsi työryhmän puheenjohtaja, kun soitin ja kyselin missä kaikki mielenkiintoinen tieto on (avainluvut).

Hyvinvointikertomuksesta toivoisin saavani ymmärryksen seuraavista asioista:

- Mikä on hyvinvoinnin tila Kokkolassa.

- Mitä kaupunki on tehnyt hyvinvoinnin edistämiseksi (eri organisaatiot, osastot ja projektit eriteltynä).

- Miten nämä toimet ovat auttaneet ihmisiä (tai mikä on ollut tavoitteena).

- Kuinka monta ihmistä on autettu.

- Mikä on ollut panostusten hinta (mielellään per autettu henkilö).

Kaikkea ei ole helppo mitata ja arvioida, mutta toivoisin, että edes suurin osa tehdyistä toimista olisi selitetty tällä tavalla.

17-sivuisessa raportissa kaupungin eri osastot kehuvat lähinnä itseään siitä, että ovat tehneet hyvinvointisuunnitelman ja mainitsevat projektiensa nimet. Tämä lause kuvaa aika hyvin mitä raportti käsittelee: ”Vuoden 2020 aikana kaupunki on kehittänyt ja vahvistanut Soiten ja muiden jäsenkuntien kanssa alueellista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteistyötä hyväksymällä alueellisen hyvinvointikertomuksen ja –suunnitelman”.

Julkisen sektorin raportointi tuotetuista hyödyistä on varsin heikkoa. Eikö olisikin kiva juhlia yhdessä sitä, että Soitessa on tehty 4800 leikkausta ja autettu 1650 naista synnytyksessä (2019) ja että meidän lapsillemme on valmistettu 2,25 miljoonaa ruoka-annosta kouluissa ja päiväkodeissa (2020), jotta he saavat terveellisen annoksen ruokaa ja jaksavat oppia ja leikkiä? Saisit hetken olla ylpeä siitä, että käyt töissä ja maksat veroja. Mikäli tässä vaiheessa tunnet edes vähän ylpeyttä veronmaksajana, niin taputathan itseäsi selkään.

Jonas Heinola

Ekonomi

Kuntavaaliehdokas (kok.)

Kokkola