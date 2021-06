"All is ok" -vastaus kertoi, että yhteys Amerikkaan toimi – Vuonna 1995 Suviseurat lähetettiin ensimmäistä kertaa rapakon toiselle puolelle



1 Suviseuraradiossa oli Heikki Pöyhtärin kanssa töissä Antti Pentikäinen, josta tuli Kirkon ulkomaanavun toiminnanjohtaja. Pentikäinen on erikoistunut rauhansovitteluun. Previous Next

Kannuksesta kotoisin oleva Susanna Pöyhtäri muistaa Toholammilla pidetyt vuoden 1995 Suviseurat hyvin, sillä hän toimi seuroissa ensimmäistä kertaa juontotehtävissä. Hän muistaa seuroista paljon myös edesmenneen isänsä Heikki Pöyhtärin kertomana.