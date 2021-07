Häihin ja hautajaisiin pääsee jälleen, Kaarlelan kirkko on Kokkolan suosituin vihkikirkko – "Ihan selkeästi on näkynyt, että viime kesältä on häitä siirretty tälle kesälle", sanoo kokkolalaispappi



– Ihan selkeästi on näkynyt, että viime kesältä on häitä siirretty tälle kesälle, kertoo pappi Tiia Hauhio. Joona Jylhälehto

Kokkolan suomalaista seurakuntaa on rajoittaneet osallistumisrajoitukset ihan samalla tavoin kuin useita muitakin seurakuntia. Suureksi osaksi seurakunnat siirtyivät esimerkiksi jumalanpalvelusten suhteen striimattuihin tilaisuuksiin eli verkon kautta lähetettyihin livelähetyksiin, siten ettei itse kirkkoon saanut osallistua juuri kukaan.