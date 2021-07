Kalajoen kulttuurikeskus Merrassa on aloitettu taidelainaamotoiminta – "Monessakaan kunnassa tätä palvelua ei vielä ole"

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kalajoen kulttuurikeskus Merrassa on aloitettu taidelainaamotoiminta. Asiakkaat voivat lainata kirjastosta taideteoksia kolmeksi kuukaudeksi kotiinsa.

Kalajoen kaupunginkirjastolta voi nyt lainata myös taideteoksia. Lainaus tapahtuu kirjastokortilla ja on maksutonta. Teokset ovat lainattavissa vain Kalajoen pääkirjastosta eikä niitä voi varata. Kalajoen kaupunki omistaa valtaosan teoksista, mutta mukana on myös kalajokisten taiteilijoiden töitä. Teoksen kohdalla lukee, jos se on mahdollista lunastaa itselle taiteilijan kautta.

Laina-aika on kolme kuukautta ja lainaa voi uusia yhden kerran. Luettelo lainattavista teoksista löytyy paperiversiona pääkirjastolta ja Himangan kirjastolta. Lainaaja on vastuussa teoksesta ja velvollinen korvaamaan, jos teos vahingoittuu tai katoaa.

– Olemme hyvin innoissamme taidelainaamotoiminnan käynnistymisestä, sillä sitä on odotettu ja toivottu. Monessakaan kunnassa tätä palvelua ei vielä ole, kertovat Terhi Mustakangas ja Joni Rahja kulttuuripalveluista.

Taidelainaamoon voi lahjoittaa teoksia ja kirjastossa toivotaankin mahdollisimman laajaa ja monipuolista kokoelmaa lainaamoon. Taideteokset ovat esillä kulttuurikeskus Merrassa Virta-salin lähistöllä.