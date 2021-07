Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Riikka Purra asetti perussuomalaisten hallitusriman korkealle

Iso ja perussuomalaisten näkökulmasta mitä kielteisin yllätys olisi ollut, mikäli puolueen ensimmäinen varapuheenjohtaja Riikka Purra ei olisi lähtenyt tavoittelemaan puheenjohtajuutta. Torstaina Purra odotetusti ilmoitti lähtevänsä.

Vasta hieman yli kaksi vuotta eduskunnassa istunut 44-vuotias Purra on saattanut aivan tosissaan puntaroida puoleen ja toiseen ratkaisuaan, jonka tekeminen vei kaksi ja puoli viikkoa. Hänen tähtensä on ollut nousussa valtakunnallisestikin, mutta on radikaali muutos nykyiseen asettua seuraavissa eduskuntavaaleissa pääministeriehdokkaaksi.

Vaikka perussuomalaisten eduskuntavaalikannatus Ylen torstaiaamuna julkistamassa gallupissa olikin hieman niiannut parhaista luvuista, puolueen ainoa tavoite seuraavissa eduskuntavaaleissa on nousta suurimmaksi puolueeksi. Se on myös poliittista realismia. Suurimman puolueen puheenjohtaja puolestaan on lähtökohtaisesti ykkösehdokas seuraavaksi pääministeriksi.

Vielä viitisen viikkoa perussuomalaisia johtavan Jussi Halla-ahon perimmäiset syyt puheenjohtajuudesta luopumiseen selviävät vajaan kymmenen kuluttua. Siihen saakka on tyydyttävä arvailuihin. Ensinnäkin Halla-aho ei ole persoonana julkisuudesta nauttiva. Pikemminkin tutkijaluonne, joka haluaa vastata perusteltuihin kysymyksiin perusteellisesti. Kumpikaan ei tapaa täyttyä nykyajan kiihkeätempoisessa poliittisessa mediatodellisuudessa.

Valitaanko Purra? Totta kai. Ei epäilystäkään.

Toinen ja perussuomalaisten kannalta merkittävämpi syy Halla-ahon luopumisen taustalla lienee tasoittaa tietä perussuomalaisten hallitukseen pääsylle. Halla-ahon massiivinen blogikokoelma Scripta – kirjoituksia uppoavasta lännestä esimerkiksi pitää sisällään niin voimakkaita näkemyksiä muun muassa maahanmuutosta, että edelleen ne voivat muodostaa muille puolueille ylittämättömän esteen ryhtyä hallitusyhteistyöhön. Halla-aho ei ole koskaan irtisanoutunut blogiteksteistään.

Perussuomalaisia on aiheellisesti pidetty ns. äijäpuolueena. Sitä kuvaa Riikka Purran nousu puheenjohtajaksi muuttaa. Taktisestikin kyse on perussuomalaisille myönteisestä imagovaikutuksesta. Vaan muuttuuko puolueen linja ja madaltuuko perussuomalaisten hallituskynnys?

Ei ainakaan, jos Purran torstaina tiedotustilaisuudessaan ilmoittama linjaus pysyy: ”Mikäli se on minusta kiinni, perussuomalaiset ei koskaan osallistu hallitukseen, jossa se ei merkittävästi onnistuisi tiukentamaan suomalaista maahanmuuttopolitiikkaa.”

”Ei koskaan” menee kokemattoman poliitikon kokemattomuuden piikkiin. Miksi maalata itse itsensä nurkkaan, kun ulkopuolisiakin sutijoita tapaa politiikassa riittää yllin kyllin? Entä sitten ”merkittävästi tiukentamaan... maahanmuuttopolitiikkaa”? Samoin tein Purra olisi voinut ilmoittaa, että perussuomalaiset eivät edes pyri hallitukseen. Vai kuka potentiaalinen hallituskumppani muka on valmis hyväksymään tällaisen linjauksen?

Purran sanoja, tekoja ja käytännön johtamista perussuomalaisissa testataan tietysti vasta Seinäjoen puoluekokouksen (14–15.8) jälkeen. Lakeuksien keskellä hänet on ensin valittava puheenjohtajaksi. Valitaanko Purra? Totta kai. Ei epäilystäkään.

Hyvin mahdollisesti toiseksi varapuheenjohtajaksi valitaan paikkaan tähtäävä kokkolalainen kansanedustaja Mauri Peltokangas. Toisen varapuheenjohtajan valinta on kuitenkin Seinäjoella toisen luokan kysymys. Niin korostetun puheenjohtajavetoista nykypäivän politiikka on.

