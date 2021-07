TV-viikon valinta: Itku ja nauru lähellä toisiaan – Jim Cummings on myötähäpeän koomikkona kuin Jim Carreyn ja John ”Monty Python” Cleesen risteytys

★★★★

Thunder Road.

Ohjaus Jim Cummings, 2018

Yle Teema la 24.7. klo 21.20

Juuri eronnut poliisi Jim yrittää selvitä muistopuheesta äitinsä hautajaisissa. Tanssijaäidin lempilaulu, Bruce Springsteenin Thunder Road, ei suostu soimaan kannettavalta soittimelta. Lopuksi Jimin on tanssittava ja kuvailtava sävelmä ilman säestystä. Elokuvan kymmenminuuttinen alku on koomikko-ohjaaja Jim Cummingsin voimannäyte. Se sai lyhytfilminä palkintoja ympäri maailmaa. Sundance-festivaali ponnahduslautana aiheesta kehitettiin pitkä elokuva. Cummings näytteli, ohjasi ja käsikirjoitti. Lyhäri nähdään johdantojaksona.

Elokuva on pitkälti tekijänsä soolo. Erillisiltä aluksi tuntuviin, poliisimiehen elämäntilannetta ja ympäristöä valottaviin sketseihin tukensa tuovat sivuhenkilöt, jotka ovat kuin taikurin apureita. Ihmeellistä kyllä, Cummingsin strategia toimii. Henkilökuvasta kasvaa kokonainen elokuva, jossa tragikoomisen ihmiskohtalon ääriviivat piirtyvät terävästi. Aluksi ei tiedä, pitäisikö poliisille itkeä vai nauraa. Eikä Jim tiedä sitä itsekään. Usein naama ja ääni vääntyvät itkun puolelle. Jim ei vain kestä tilannettaan. Mies on ääripää, lähes karikatyyri, mutta yhtäkkiä hänestä alkaa välittää. Mahdoton, sietämätön tyyppi muuttuukin koskettavaksi. Onhan hän ollut jonkun puoliso, isä, ystävä ja työtoveri. Kiusallisuuden ja myötähäpeän koomikkona Cummingsia voi verrata Jim Carreyyn tai Monty Pythonin John ”Fawlty Towers” Cleeseen. Mutta koomikko-näyttelijä-käsikirjoittaja-ohjaaja pyrkii syvemmälle, eikä suostu jättämään hahmoa vain naurun aiheeksi. On hämmästyttävää, miten hyvin Cummings siinä onnistuu.

Jimillä on pieni tytär, jonka kanssa hän ei oikein tule toimeen, johon hän ei osaa suhtautua. Tyttö asuu äitinsä kanssa, tällä on uusi mies ja huumeongelma. Avioeroprosessissa neuvoton, epätasapainoinen Jim on helppo nakki: äiti on saamassa yksinhuoltajuuden. Mutta isompikin tragedia on luvassa.

Jim Cummingsin nimi ja kasvot kannattaa painaa mieleen.