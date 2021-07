Britanniasta harrastelehden pojalle tilannut Tommi Rasila ällistyi uusia tullitoimia: "Tuli sananvapaus mieleen" – Näin tullaat EU:n ulkopuolelta saapuvan irtonumeron



Heinäkuun helteillä voimaan astunut arvonlisäveron verkkokauppauudistus on vaikeuttanut ulkomaisten lehtien tilaamista Suomeen. Uudistuksen jälkeen kaikki EU:n ulkopuolelta toimitetut lehdet on täytynyt tullata, ja niistä on täytynyt maksaa arvonlisäveroa.