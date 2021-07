Aito avioliitto ry:n hallituksen vastine yhdistystä koskevaan uutiseen

Keskipohjanmaa-lehden Aito avioliitto ry:tä koskevassa artikkelissa (verkossa 22.7.2021 ja printissä 23.7.2021) on käytetty poliittisesti värittynyttä termiä ”tasa-arvoinen avioliittolaki”, joka tuo esiin toimittajan arvomaailman. Neutraalimpi asiakielen termi on ”sukupuolineutraali avioliittolaki”.

Toimittajan sanavalinta luo kuvan Aito avioliitto -yhdistyksestä tasa-arvon vastustajana. Emme kuitenkaan ole koskaan vastustaneet tasa-arvoa. Miehen ja naisen avioliitto, jota edistämme, on täysin tasa-arvoinen, 50 prosenttia ja 50 prosenttia, ja tasa-arvon kannalta vielä tärkeämpää on se, että siinä lasta ei syrjitä. Sen sijaan sukupuolineutraali avioliittolaki ei ole tasa-arvoinen, koska se asettaa lapsen jo lähtökohtaisesti heikompaan asemaan riistämällä häneltä perusoikeuden joko isään tai äitiin. Lisäksi minkä tahansa muun kuin miehen ja naisen liiton kutsuminen avioliitoksi on asian todellisen sisällön vääristelyä ja monille loukkaavaa.

Ymmärrämme miehen ja naisen muodostaman perheen yhteiskunnan perustaksi sekä avioliiton lasten turvaksi ja koko perheyhteisön lujittajaksi, mikä on myös yhteiskunnan edun mukaista. Edistämme perhearvoja yhdistyksen sääntöjen mukaisesti.

Toimittaja esittää jonkun kritisoineen Aito avioliitto -yhdistyksen jakamaa tietoa epätieteelliseksi, vaikka asia on juuri päinvastoin: harvasta asiasta on niin vahvaa tieteellistä tutkimusnäyttöä kuin eheän miehen ja naisen välisen avioliiton ylivertaisuudesta siihen syntyneiden lasten kannalta.

Ei ole suinkaan Aito avioliitto -liikkeen keksimä väite, että niin sanottujen sateenkaariperheiden lapset saavat huonommat eväät elämään kuin heteroydinperheiden jälkikasvu. Asiasta löytyy tieteellisiä tutkimustuloksia, joita olemme lainanneet muuttumattomina.

Poliittisten tai muulla tavalla yhdistykseen kuulumattomien asioiden, kuten USA:n presidentti Trumpin, keinotekoinen liittäminen yhdistykseen on kyseenalaista "uutisointia". Yhdistys kommentoi oman toimialueensa asioita, ei politiikkaa tai uskontoa. Yhdistys ei kysele eikä kerää mitään tietoja jäsentensä vakaumuksesta, uskonnollisesta ryhmästä tai poliittisesta kannasta.

On yksinomaan toimittajan oma väite, että "enemmistö liikkeen kannattajista on kuitenkin konservatiivikristittyjä, mikä kannanottojen lisäksi näkyy esimerkiksi Trump-myönteisyytenä."

Arto Jääskeläinen,

Aito avioliitto ry:n hallituksen puheenjohtaja,

Aito avioliitto ry:n hallitus

Lue juttu täältä: Tasa-arvoista avioliittolakia vastustavan Aito avioliitto -yhdistyksen telttakiertue pysähtyi Kokkolassa – Liikkeen jakamaa tietoa on kritisoitu epätieteelliseksi, mutta puheenjohtaja Arto Jääskeläisen mukaan kyse on sananvapauden rajoittamisesta: "Valtamedia on yksipuolisen liberaalia"