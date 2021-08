Onni Puution kolumni: Nuorena kannattaa muuttaa rohkeasti

Kotipaikkakunnaltaan pois muuttaminen on yksi parhaita päätöksiä, mitä nuori voi elämässään tehdä. Perheen ja tutun ympäristön jättäminen pakottaa tekemään omia ratkaisuja. Esimerkiksi opiskelu, antaa paljon muutakin kuin pelkän tutkinnon.

Opiskelu mahdollistaa uusien ihmissuhteiden luomisen. Sosialisoituminen on tärkeää pärjätäkseen uudella paikkakunnalla. Mielenkiintoista on, kun huomaa kuinka eri puolelta Suomea tulevien arvomaailmat ja toimintatavat eroavat toisistaan. Toisaalta samaa alaa opiskelevien kanssa on usein samalla aaltopituudella.

Poismuutto käynnistää itsenäistymisen itsestään. Yksin asuessa oppii joka päivä paremmaksi. On myös hyvä oppia asumaan ja pärjäämään itsekseen nuorena. Pari ensimmäistä maitopurkkia kun päästää vanhaksi, muistaa juoda jo seuraavan.

Varsinkin opiskelijana omaa taloutta joutuu usein suunnitella. Kun säännöllisiä kuukausituloja ei ole, pitää olla ehkä hieman normaalia tarkempi. Toisaalta kesätyöt maistuvat sitten entistä paremmalle. Työtäkin oppii arvostamaan ihan eri tavalla.

Pitkäjänteisyyden, tulevan suunnittelun ja toimivan "paketin" rakentaminen on kuitenkin tärkein oppi. Se, että suorittaa tutkinnon ja valmistuu määräajassa kertoo jo todella paljon. Yksin vieraalla paikkakunnalla asuessa oppii väkisinkin tekemään asioita, ottamaan vastuuta ja löytämään hieman itseään. Opiskellessa joku kuitenkin lorauttaa muroihin aina silloin tällöin, oli sitten kyseessä Kela, professorit tai joku muu satunnainen tekijä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Lista hyödyistä on loputon. Silti kuulee aika usein vielä, että opiskellessa menee hyviä työvuosia hukkaan, velkaantuu tai ettei siitä ole paljoakaan apua työelämässä.

Mitäs jos ei olekaan oma ala tai tulee koti-ikävää? Ei se mitään, nuoruushan on muutenkin aika lailla epävarmuuden sietämistä. Elämäntarinoita lukiessa huomaa, että alan vaihtoja tehdään jatkuvasti ja vielä paljon vanhemmallakin iällä. Kokemuksista oppii.

Itseään kun lyö jo nuorena sopivasti ahtaalle niin ei nouse seinä pystyyn aikuisena. Tänä syksynä ja tulevaisuudessa pois muuttaville: Ottakaa se mahdollisuutena ja rohkeasti kokeilemaan rajoja, myös muuallakin kuin yöelämässä.

Ja vaikka sitten palaisi myöhemminkin kotikonnuilleen. Opiskelemaan tai töihin lähtö toiselle paikkakunnalle on hyvä sijoitus itseensä. Kotiin palatessaan saattaa huomata, ettei se kotikunta niin huono paikka ollutkaan.