Infektiolääkäri Marko Rahkonen: Soiten tilanne "edelleen huolestuttava", kiihtymisvaiheeseen siirtymisen tarpeellisuutta mietitään keskiviikkona

Soiten alueella on nyt nähty useita peräkkäisiä monen koronatartunnan päiviä, ja myös mahdollisia altistumistilanteita on raportoitu lukuisia. Viimeisen kahden viikon aikana Soiten alueella on todettu 38 koronatartuntaa.

– Tilanteen voisi kiteyttää sanomalla, että se on edelleen huolestuttava. Tässä on nyt ollut useamman koronatapauksen päiviä. Tilanne saattaa huonontuakin seuraavien viikkojen aikana, Soiten infektioylilääkäri Marko Rahkonen sanoo.

Koronatesteistä 1,4 prosenttia on tällä hetkellä positiivisia Soiten alueella, ja taudin ilmaantuvuusluku on nyt 100 000 henkeä kohden 49. Voiko kiihtymisvaiheeseen siirtyminen tulla ajankohtaiseksi?

– Viranomaisryhmä kokoontuu keskiviikkona, ja kiihtymisvaiheen tarpeellisuus on varmasti yksi pohdittavista asioista. Omasta näkökulmastani voisi sanoa, että positiivisten tartuntojen prosenttiosuuden ja viittäkymmentä lähenevän ilmaantuvuusluvun vuoksi lähellä kiihtymisvaihetta ollaan.

Tartuntajäljityksessä on tällä hetkellä viivettä. Positiiviset koronatulokset pystytään ilmoittamaan vuorokauden sisällä, mutta altistuneihin ei pystytä olemaan yhteydessä yhtä nopeasti. Myös terveydenhuollon henkilökunta on ollut tilanteessa tiukilla.

– Kesäloma-aikaan henkilöstöä on testaukseen saatavilla vähemmän ja lisäväenkin saaminen on hankalaa.

Tällä viikolla alkavaa lukuvuotta pyritään järjestämään lähiopetuksena. Rahkonen muistuttaa, että ongelmat voidaan parhaiten välttää, kun kouluun tullaan vain täysin terveenä. Yläasteilla ja lukioissa on voimassa laaja kasvomaskisuositus.

– Katsotaan, tuleeko huomisen viranomaisryhmän kokoontumisen myötä voimaan joitakin uusia järjestelyjä, Rahkonen sanoo.