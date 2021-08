Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Kun on potilas, osaa arvostaa hoitajien kiireettömyyttä – Terveydenhuoltohenkilökunnan jaksaminen on pystyttävä ratkaisemaan

Moni meistä on ollut erilaisissa terveydenhuollon palveluissa asiakkaana. Jokainen pääsee tai joutuu elämänsä aikana hammaslääkäriin, päivytysvastaanotolle, neuvolaan tai jopa sairaalaan. Keski-Pohjanmaalla on onneksi iso keskussairaala, joka monella mittapuulla täyttää tehävänsä erinomaisesti. Kun ottaa huomioon säästöt, säästötarpeesta puhumisen ja koronan, on oikeastaan aika ihme, että ihmiset jaksavat olla töissä vaikkapa sairaanhoitajina tai lähihoitajina.

Valtakunnallisesti alan vaihtaminen on tavallista tai ainakin ajatukset siitä, että jossain muussa työssä pääsisi helpommalla tai työssä olisi mahdollista kokea onnistumista. Määrä alan vaihtajista vaihtelee tilastojen mukaan, mutta kysymys on vaikuttavista luvuista. Samaan aikaan tiedetään, että nyt vaivaavan hoitajapulan lisäksi hoitohenkilökuntaa tullaan tarvitsemaan yhä enemmän tulevina vuosina. Turhankin tutuksi on tullut lause, että väestö ikääntyy ja hoivaa tullaan tarvitsemaan yhä enemmän.

Terveydenhuollon tilanteeseen tarvitaankin valtiovallan apua. Ongelmaa ei pystytä yksin sairaanhoitopiireissä tai hoitoyksiköissä ratkaisemaan. Terveydenhuoltoalan pitää toimia sellaisella tavalla, että arvokkaa koulutuksen saaneet ammattilaiset haluavat jatkaa alalla. Hoitajapula on pakko ratkaista vuosien puhumisen sijasta. Tilanteen aiheuttama stressi on omiaan häätämään alalta nekin, jotka ovat kutsumusammatissaan. Vaatimusten sijasta olisi tietysti hyvä pystyä esittämään ratkaisuehdotuksia, mutta eiköhän tähänkin löydy Suomesta asiantuntemusta.

Tällä aukeamalla Soiten työntekijät kertovat tuntemuksistaan, jotka on otettava tosissaan. Henkilökunnan työtä kuormittaa pitkään jatkunut koronapandemia ja varsinkin kesällä vaivaava työvoimapula. Tehyn pääluottamusmies Toni Korkiala sanoo, että Keski-Pohjanmaalla pandemiatilanne on pysynyt melko rauhallisena ja säästänyt henkilökunnan yhtä rankalta kuormitukselta kuin muualla Suomessa.

Soiten työntekijät kertovat Frida Keräsen jutussa tuntemuksiaan, joista kaiken keskellä huokuu positiivinen ote. Tämä on asiakkaiden ja mahdollisten asiakkaiden näkökulmasta erinomainen asia. Sitä ei voi kuitenkaan olla näkemättä, että osastojen yhdistämiset kesäaikana ja vaikeus saada sijaisia heijastuvat työhön. Kiireisen tunnelman aistii, ja jokainen potilas on hoitajansa ajan ansainnut, jos terveys pettää.

Tsemppilauseet saattavat hetkeksi helpottaa, mutta terveydenhuollon henkilökunnan jaksamiseen tarvitaan järeämpiä keinoja.

