Kuuntele Uutiset Keskipohjanmaasta: maanantai 16.8. 2021

Ääniuutiset on kuultavissa verkossa ja Keskipohjanmaan näköislehdessä: Soiten alueella on kirjattu kaksi koronakuolemaa, hitsauskipinä sytytti tulipalon Himangalla, Putkakuoleman selvittely on loppusuoralla, Kalajoella raketit räiskyvät venetsialaisina.

Fakta Uutisia Keskipohjanmaasta Digitaalisen näköislehden kautta kuunneltavissa maanantaista lauantaihin Maanantain näköislehdessä ennakoidaan tulevaa uutisviikkoa Uutisissa kuulet tuoreimmat säätiedot Toimittajina Minna Mustonen, Laura Läspä ja Vili Ruuska

Kuuntele uutiset tästä:

Uutiset Keskipohjanmaasta 16.8