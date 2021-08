Minna Mustosen äänikolumni: Suojelu ei ole kirosana

Kokkolan kaupunkikeskustassa kävellessä ei voi välttyä huomaamatta vanhaa huoltamorakennusta, joka on jätetty oman onnensa nojaan.

Siinähän se on seistä nököttänyt Suntin rannassa Ristirannankadun ja Pitkänsillankadun kulmassa 1950-luvulta lähtien.

Aikoinaan todella kaunis funkkisrakennus on sittemmin öljy-yhtiön toimesta pilattu purkamalla se rujoksi ja jättämällä heitteille.

Tänä päivänä rakennus on suojeltu, ihan niin kuin kuuluukin. Nyt useat tahot kuuluvat käyttävän suojelumerkintää liiketoiminnan ja remontoinnin esteenä.

Muistettava on, mikä on rakennuksen suojelun tarkoitus:

Suojelu ei ole kirosana.

Suojelu ei estä rakennuksen käyttöä.

Suojelu ei estä rakennuksen kunnostusta.

Suojelun tarkoitus on vaalia ja suojella arvokasta rakennuskulttuuriperintöä.

Suojellun rakennuksen omistaminen on vastuuta. Se on vastuuta pitää elossa ja kunnossa rakennuskulttuuria. Uskokaa tai älkää, vanhaa säästävä korjaustapa on halvempaa ja kestävämpää, kuin uuden tekeminen.

Minusta on erittäin huolestuttavaa, että suurelta osin kaupungin päättäjissäkin on vallalla ajatus, että rakennus tulisi purkaa ja tilalle rakentaa kerrostalo.

Otetaan järki käteen ja muistetaan, että purkaminen on helpoin ja tylsin ratkaisu. Menetettyä rakennuskulttuuria emme saa takaisin.

Emmekö ole oppineet torin laidalla seisseen Niukkalinnan purusta yhtään mitään? Entäpä Osuuspankin kiinteistön alta puretusta Böhmin talon hävityksestä?

Jos minulla olisi valta ja mandaatti laittaisin heitteille jätetyn huoltamorakennuksen omistajalle kahden miljoonan euron uhkasakon, jonka vaatimuksena olisi rakennuksen kunnostaminen sen alkuperäiseen kuntoon. Maaperähän alueella on jo kunnostettu, mikä onkin oikein: Se, joka sotkii, se siivoaa.

Mikä olisi rakennuksen jatkokäyttö? Ihan mikä vain, ei suojelu estä liiketoiminnan aloittamista.

Rakennuksen kunnostaminen on omistajan tahtotila.

Kehottaisin kaikkia kävelemään vanhan huoltoasemarakennuksen luota korttelin verran Länsipuistoon päin.

Rantakadun ja Pitkänsillankadun kulmassa seisoo ryhdikkäänä suojeltu Donnerintalo. Talo, joka pakaritupineen on vähintään haasteellisessa paikassa. Talo, joka on kunnostettu erittäin pieteetillä, vaivoja ja käsityötä säästelemättä. Hieno esimerkki rakennuksen kunnostuksesta, jossa on toteutunut upea kulttuuriteko.