Ylivieskassa jälleen kuusi uutta koronatartuntaa ja Nivalassakin viisi – Ylivieskassa 50 tartuntaa kahdessa viikossa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n päivittäisessä koronatartuntojen seurannassa Ylivieskassa on jälleen todettu kuusi uutta tartuntaa. Nivalassa on tuoreimman päivityksen mukaan viisi uutta tartuntaa ja Kalajoella kaksi.

THL raportoi päivittäin puolen päivän aikaan edeltäneen vuorokauden tartuntamääristä. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä uusia tartuntoja on 53, joista 33 on Oulussa. Myös Pyhäjoelta on kirjattu kaksi uutta tartuntaa.

Ylivieskan tartuntamäärät ovat pysyneet viiden päivittäisen uuden tapauksen paikkeilla jo toista viikkoa. Viimeisen 14 vuorokauden aikana Ylivieskassa on todettu jo 50 uutta tartuntaa.

Määrä nostaa Ylivieskan ilmaantuvuusluvun jo yli 300:n. Tuorein ilmaantuvuusluku on 326 tartuntaa 100 000 asukasta kohti kahden viikon aikana. Esimerkiksi Oulussa ilmaantuvuusluku on selvästi pienempi 149 ja Kokkolassa tasan 100.

Nivalassa Niva-Kaijan yläkoululla on asetettu oppilaita karanteeniin. Tarkemmista määristä ei ole tietoa. Ainakaan toistaiseksi ei ole tehty päätöstä, että koulussa luovuttaisiin lähiopetuksesta.