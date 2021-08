Pohjanmaa on siirtynyt koronavirusepidemian leviämisvaiheeseen.

Tilanteen totesi Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmä tänään maanantaina pidetyssä ylimääräisessä kokouksessaan.

Tilannekuva Pohjanmaalla on kehittynyt nopeasti heikompaan suuntaan. Elokuun aikana viruksen ilmaantuvuus on kolminkertaistunut alueella. Maanantaina luku oli 100 000 asukasta kohden 122.

Viimeisen viikon aikana Pohjanmaan alueella on todettu 124 uutta koronavirustapausta. Kuukauden takaisesta määrä on viisinkertaistunut. Tapauksista puolet on todettu Vaasassa, mutta tartuntoja on lähes kaikissa alueen kunnissa.

Painopiste sairastuneissa on rokottamattomissa tai vain yhden rokotteen saaneissa lapsissa ja nuorissa.

Joukkoaltistumisia on tapahtunut muun muassa päiväkodeissa, peruskouluissa sekä urheiluharrastuksissa ja yksityistilaisuuksissa. Tartunnat ovat levinneet erittäin herkästi perhepiireissä, mutta myös kouluissa ja harrastuksissa.

Koordinaatioryhmä päätti samassa kokouksessaan jatkaa vahvaa kasvomaskisuositusta syyskuun loppuun saakka. Myös yleinen etätyösuositus sai jatkoa syyskuun lopulle.

Ryhmä teki tarkennuksia aikuisten sekä lasten ja nuorten ryhmäharrastustoimintaan. Toiminta on mahdollista, kun terveysturvallisuusohjeita noudatetaan huolellisesti. Ryhmä painotti, että harrastuksiin voi osallistua vain täysin oireettomana.

Yksityistilaisuuksien järjestämisestä ryhmä painotti jo aiemmin antamaansa suositusta, jossa tilaisuuksia suositellaan järjestämään mahdollisimman pienimuotoisesti.

Pohjanmaalla on todettu koko pandemian aikana yhteensä 2874 koronavirustartuntaa. Positiivisten näytteiden osuus koronatesteistä on nyt jo melkein 5 prosenttia.

Sairaanhoitopiirin alueella koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut koko pandemian aikana 16 henkilöä.

//Juttua täydennetty kello 17.01