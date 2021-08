Lukijan mielipide: Uutta käytäntöä kohti

Korona-aika vei mahdollisuudet entiseen elämäntapaan monessakin mielessä. Ihan hyväkin joissain asioissa. Odotetaan pandemian loppumista ja uutta käytäntöä. Millainen se sitten olisikaan?

Taannoin oli kristillisyyden juhlavuosi, ja silloin ikäihmisten yliopistossa oli luentoja siihen liittyen. Kysyin kerralliselta luennoivalta tohtorilta, miksi meillä yhä on Vanha testamentti kristinopin pohjana. Hän vastasi, koska se on Jeesuksen ajan ”oppikirja”. Itse olen lukenut mainitun kirjan ja se oli pitkästyttävä ja paikoin hyvinkin raaka sisällöltään. Esko Valtaoja sanoi, että luettuaan Vanhan testamentin hän erosi kirkosta. Eipä siis kannata lukea, jos on sellaiset seuraukset.

Mutta otsikkoon! Jeesus opetti kansaa niin kutsutussa vuorisaarnassaan. Vapaasti muistellen hän sanoi: Te olette kuulleet sanotuksi; rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihollistasi, mutta minä sanon teille: Jos joku lyö sinua poskellesi, käännä hänelle toinenkin poskesi.

Nytpä jatkan kuvitelmaani, mitä siitä seurasi. Lyöjä arveli toisen mottaavan takaisin vaan eipä motannut. Hän oli päinvastoin ällikällä lyöty. Mitä nyt, etkö haluakaan tapella? - En, se lyöntisi ei tuntunut hyvältä, en halua jatkaa samalla mitalla. Puhutaan, miksi sinä löit minua. – Ja sitten istutaan ja selvitetään asia. Kuvittelen, että jotain tuollaista Jeesus mahtoi tarkoittaa uudella käytännöllä.

Ollaan kai jokainen pantu merkille, että jos tuolla idän suunnalla joku tekee jonkin tuhoiskun, vastapuoli ilmoittaa, että tulemme kostamaan sen. Siellä on yhä se vanha käytäntö: motataan takaisin.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Tullaanpa tähän päivään. Vielä ei olla uudessa käytännössä. Olisi tärkeää miettiä, ei vain itse kunkin kohdallaan vaan kaikkien instanssien, miten ei enää saisi tehdä. Mikä oli oikeasti väärin, ja suorastaan haitallista siinä elämässä. Ja vaikka uuden käytännön toteuttaminen olisi vaikeaa, se vain pitäisi toteuttaa. Yksi esimerkki: minkä ihmeen takia sinne ulkomaille hiekkarannoille pitää päästä löhöämään? On niitä hiekkarantoja lähempänäkin. Kyllä ne löhöäjien passaajat siellä keksivät hekin uusia käytäntöjä tilanteen vaatiessa.

Ilman pitempiä saarnoja Tapio Rautavaaran laulun sanoin: Elämä on ihanaa, kun sen oikein oivaltaa!