Keskipohjanmaan TV-viikon valinta: Atte Järvisen kireä huutokomediasarja

★ ★

Sunnuntailounas 3. Ohjaus Atte Järvinen, 2020 MTV3 su 5.9. klo 21.30

C Morella aiemmin nähty komediasarja Sunnuntailounas on nyt MTV3:lla. Ihmisten puolueesta ja Pasilasta teräväksi ja mestarilliseksi komediakirjoittajaksi tiedetty Atte Järvinen ei ole laskenut rimaa uudessa sarjassaan. Taneli Mäkelä on armoitettu koomikko, mutta laskekaapa kuinka monta kertaa hänkin joutuu huutamaan kolmannen kauden ensijaksoissa.

Omintakeisten hahmojen sanaleikkien hersyvä vuo, joka sai rakastumaan Ihmisten puolueeseen, loistaa poissaolollaan. Tilalla on takakireää teknistä bravuuria, joka joskus osuu, useammin vain ärsyttää. Perheen pään (Mäkelä) eläkkeelle sopeutuminen, tyttären (Elena Leeve) bucket list, näyttelijäpojan (Jarkko Niemi) räpistelyt sekä naapurin (veteraani Kari Heiskasen) toljailut hieman naurattavatkin. Severin (Samuli Niittymäki) turhan julkkiksen show sen sijaan on yhtä riivinrautaa, josta vaivoin erottaa draamarooleissa vakuuttaneen näyttelijän taidot.

Ja jos joku osaa kertoa minulle, mitä hauskaa on Taavin (Santtu Karvonen) natsiasussa vielä kolmannella kaudella, kuulisin mielelläni.