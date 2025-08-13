Kotimaa

Suomi ja USA allekirjoittivat ensimmäisen DCA-sopimuksen täytäntöönpanoasiakirjan – Yhdysvaltojen läsnäolo Suomessa vahvistuu

Yhdysvaltojen läsnäolo Suomessa vahvistuu DCA-sopimuksen myötä. Presidentti Donald Trump poistui lehdistötilaisuudesta Haagissa kesäkuussa. Kuva: John Thys

Suomi ja Yhdysvallat ovat allekirjoittaneet ensimmäisen DCA-sopimuksen mukaisen täytäntöönpanoasiakirjan. Asiakirja käsittelee infrastruktuurin rakentamista, kerrotaan puolustusministeriön tiedotteessa.

DCA-puolustusyhteistyösopimus tekee mahdolliseksi Yhdysvaltojen joukkojen läsnäolon ja harjoittelun Suomessa.

– Olemme tehneet paljon töitä Yhdysvaltojen edustajien kanssa puolustusyhteistyömme syventämiseksi. Nyt allekirjoitetulla asiakirjalla syvennämme konkreettisesti Suomen ja Yhdysvaltojen välistä puolustusyhteistyötä infrastruktuurin ja rakentamisen osalta, puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) sanoo.

Työn alla on viisi eri täytäntöönpanoasiakirjaa, jotka koskevat turvallisuutta, verotusta, maahantuloa ja poistumista sekä tulleja ja maahantuontia.

Näitä seuraavat täytäntöönpanoasiakirjat koskevat ympäristöä sekä ilma-alusten, alusten ja lentokoneiden liikkumista.

– Yhdessä vahvan kansallisen puolustuksen ja Nato-jäsenyyden kanssa DCA-sopimus ja sen merkitsemä Yhdysvaltojen sotilaallinen läsnäolo ja sitoutuminen Suomen puolustamiseen muodostavat Suomelle erittäin vahvan ennakkopidäkkeen, puolustusministeri Häkkänen sanoo.

DCA-sopimus käsittelee muun muassa joukkojen maahantuloon, puolustusmateriaalin varastointiin, rikosoikeudelliseen toimivaltaan sekä verotukseen liittyviä käytännön kysymyksiä.

Ensimmäinen täytäntöönpanoasiakirja allekirjoitettiin Stuttgartissa, Saksassa Yhdysvaltojen Euroopan joukkojen johtoportaan kanssa.

Suomen puolelta täytäntöönpanoasiakirjan allekirjoitti puolustusministeriön kansallisen puolustuksen yksikönpäällikkö, prikaatikenraali Markku Viitasaari.

DCA antaa Yhdysvalloille jatkossa mahdollisuuden hyödyntää kongressin rahoitusta mahdollisiin infrastruktuuri-investointeihin Suomessa.

Useilla muilla Nato-mailla on vastaava kahdenvälinen sopimus Yhdysvaltojen kanssa. Sopimus on kahdenvälinen, eikä se ole osa Naton jäsenyyttä.

Neuvottelut DCA-sopimuksesta käynnistyivät Suomen ja Yhdysvaltojen välillä maaliskuussa 2023.