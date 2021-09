Katso videolta lauantaiaamun tunnelmia Kokkolan torilta, jossa rallin SM-sarjan viimeinen osakilpailu on käynnistymässä – Tasaisessa mestaruustaistelussa kakkosena oleva Emil Lindholm: "Oletettavaa on, että nopein meistä kolmesta on mestari"



Kalevi Hulsi teki lauantaiaamuna huoltotöitä Juha Salon autolle. Kymmenen SM-kullan Salo on yksi kärkikolmikon haastajista.

Kymmenen erikoiskokeen verran on rallin SM-sarjaa jäljellä. Kyseiset erikoiskokeet ajetaan lauantaina ja sunnuntaina Kokkolan ympäristössä Kokkolan UA:n 60-vuotisjuhlarallissa.