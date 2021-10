Avaan nyt reippaammin omaa näkemystäni, kun kuuden vuoden pesti Soiten hallituksen puheenjohtajana päättyi lokakuun alussa.

Soiten ja meidän keskipohjalaisten näkökulmasta on tärkeitä syitä, miksi haluamme tuottaa kattavat (lue nykyiset) palvelut Kruunupyyn asukkaille. Ensiksikin Kruunupyyn kunnan alueella asuu meille monille tuttuja ihmisiä. Moni heistä käy Kokkolassa tai muualla maakunnassa töissä ja suuri määrä väestöä asioi päivittäin Kokkolassa. Haluamme, että palvelut ovat heillä lähellä ja apu usein elämän tärkeimpinä hetkinä on saatavilla nopeasti.

Toinen merkittävä tekijä on, että Soite tarvitsee kipeästi alueen ruotsinkielistä väestöä palvelujen käyttäjänä. Tällä väestöpohjalla saadaan turvattua Kokkolan ruotsinkieliselle väestölle kattavat ja laadukkaat palvelut omalla äidinkielellä. Olemme olleet pohjoisin kaksikielisiä palveluita tuottava sairaanhoitopiiri. Tämän ansiosta olemme olleet kokoamme isompia ja neuvotteluasemamme omalla pohjoisen eritysvastuualueella (erva) on ollut selkeästi vahvempi. Myös siinä, että olemme säilyttäneet asemamme kattavana päivystävänä sairaalana, eteläinen asiakasvirta on ollut merkittävä tekijä.

Mitä sitten uusi voimaanastuva lainsäädäntö turvaa kruunupyyläisille? Helpompi olisi luetella niitä asioita, mitä se ei turvaa. Hyvinvointialuevaalien jälkeen Kruunupyyn kunnasta tai Pohjanmaalta ei olla mukana Keski-Pohjanmaan poliittisessa päätöksenteossa. Pohjanmaan hyvinvointialueen poliitikot päättävät suvereenisti, miten Kruunupyyn palveluverkkoa muutetaan. Pohjanmaa ostaa, jos ostaa, joitakin Soiten tuottamia palveluja. Soiten ja Pohjanmaan alueilla on eri potilastietojärjestelmät, joiden tietojen vaihdosta ei ole takeita.

Joiltakin osin asiat eivät toki muutu. Edelleen säilyy valinnanvapaus erikoissairaanhoidon osalla. Synnyttämässä voi käydä Kokkolassa. Lisäksi Kruunupyyn asukas voi halutessaan kirjautua terveyskeskuksen asiakkaaksi Kokkolaan. Lisäksi laki mahdollistaa, että Pohjanmaa ostaa joitakin palveluja Soitelta rajoitetusti. Mitä, sen sitten Pohjanmaa päättää ja laki sallii. Yksi näkökulma on, että Kruunupyyn alueella työskentelevä Soiten henkilökunta on hitsaantunut erinomaisesti kuntayhtymän työntekijöiksi. Jatkossa palkan maksaa Pohjanmaa ja työnantaja vaihtuu.

On syytä korostaa, että Soite on valmis tuottamaan kaikki ne palvelut, mitä laki mahdollistaa, jos Pohjanmaa haluaa niitä hankkia. Pohjanmaan tulee samalla sitoutua korvaamaan kaikki palveluista aiheutuvat kustannukset. Lisäksi Soiten tavoitteena on tuottaa laadukkaat kaksikieliset erikoissairaanhoidon palvelut pohjoiselle Pohjanmaalle kuten tähänkin asti. Tässä on turvana lain mahdollistama valinnanvapaus.

Useiden ministereiden tahtotila siitä, että Kruunupyyn palvelut säilyisivät samanlaisina, on jäänyt lakiin kirjoittamatta. Ministereiden ja käsittääkseni Kruunupyyn väestönkin tahto asioiden säilymisellä entisellään on mahdollista toteutua. Näin tapahtuu, jos Kruunupyyn valtuusto tekee yksimielisen päätöksen vaihtaa hyvinvointialuetta, jonka valtioneuvosto vahvistaa. Asialle on löytynyt ratkaisu.

Veikko Laitila,

Soiten ex-hallituksen puheenjohtaja